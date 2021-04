Nokia julkaisee osavuosikatsauksensa torstaina kello 8. Torstaina tammi–maaliskuun tuloksensa julkaisee yli 30 suomalaisyritystä. Suurista pörssiyrityksistä tuloksensa julkaisevat Nokian lisäksi Neste ja Nordea.

Verkkolaitteita valmistava Nokia on vaikeuksissa.

Yhtiö on jäänyt kilpailijoistaan jälkeen elintärkeän viidennen sukupolven (5g) matkapuhelintekniikan kehittämisessä. Pärjätäkseen paremmin yhtiö on lisännyt investointeja tuotekehitykseen, mikä heikentää sen kannattavuutta.

Vastauksia liiketoiminnan kehittymiseen tammi–maaliskuussa saadaan torstaina kello 8, jolloin Nokia julkaisee osavuosikatsauksensa. Odotukset eivät ole suuret.

Analyytikoiden ennakko-odotuksissa yhtiön liikevaihto oli tammi–maaliskuussa 4,7 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 134 miljoonaa euroa. Jos ennuste toteutuu, kannattavuutta mittaava liikevoittoprosentti oli alkuvuonna vaatimattomat kaksi prosenttia.

Viime vuoden alussa liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 116 miljoonaa euroa. Liikevaihto on siis ennusteen perusteella supistunut 200 miljoonaa euroa, mutta liikevoitto kasvanut 18 miljoonaa euroa.

Tammi–maaliskuun perusteella ei kuitenkaan pidä tehdä pitkälle ulottuvia johtopäätöksiä tulevaisuudesta, koska viime vuosina yhtiön tuloskehityksessä on ollut voimakasta kausivaihtelua. Ensimmäinen vuosineljännes on ollut selvästi heikoin ja viimeinen vuosineljännes eli loka–joulukuu kirkkaasti paras.

Ennakkoarvioiden perusteella ero ruotsalaiseen pääkilpailijaan Ericssoniin oli alkuvuonna suuri. Ericssonin liikevaihto oli tammi–maaliskuussa 4,9 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 524 miljoonaa euroa eli lähes nelinkertainen Nokiaan verrattuna.

Nokian suurin ja tärkein liiketoimintaryhmä on matkapuhelinverkot.

Analyytikot arvioivat, että sen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on ollut alkuvuonna 117 miljoonaa euroa tappiollinen. Sen sijaan patentteja lisensoivan ja uusi keksintöjä kehittävän teknologia-liiketoimintaryhmän liiketuloksen analyytikot arvioivat olleen alkuvuonna 285 miljoonaa euroa voitollinen.

Yhtiössä on käynnissä myös suuret muutokset, joilla se yrittää pienentää kilpailijoidensa etumatkaa 5g-tekniikassa.

Viime vuoden elokuussa toimitusjohtajana aloittanut Pekka Lundmark on yksinkertaistanut Nokian toimintatapaa ja organisaation. Sen lisäksi yhtiö joutuu pakon edessä lisäämään investointejaan tuotekehitykseen sadoilla miljoonilla euroilla.

”Keskeistä on, että meillä on koko ajan katse pallossa. Siksi toimintamallimme ja organisaatiorakenne yksinkertaistetaan sellaiseksi, että päätöksiä tekevät johtoryhmää alemmalla tasolla ne ihmiset, jotka ovat kaikista pätevimpiä. Tärkeää on myös byrokratian vähentäminen ja lisäresurssit tuotekehitykseen. Tuotteiden kilpailukyvystä on täysin suora yhteys siihen, miten meidän liikevaihtomme kehittyy”, toimitusjohtaja Lundmark sanoi maaliskuussa.

Maaliskuussa Nokia ilmoitti myös karsivansa kuluja 600 miljoonalla eurolla vuoden 2023 loppuun mennessä. Kutakuinkin säästöjä vastaavan määrän yhtiö aikoo käyttää tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäinvestointeihin, jotta sen kilpailukyky paranisi.

Työpaikkojen vähennetään vaiheittain kahden vuoden kuluessa 5 000–10 000 eri puolilta maailmaan. Täsmällinen määrä riippuu siitä, mihin suuntaan markkinat kehittyvät.

Suomessa yhteistoimintaneuvotteluihin on kutsuttu 314 työntekijää, mutta yhtiö ei ole vielä kertonut, kuinka moni heistä mahdollisesti irtisanotaan. Suurin osa Suomessa vähennettävistä työpaikoista on Espoossa.

Torstaina tammi–maaliskuun tuloksensa julkaisee yli 30 suomalaisyritystä. Valtaosa näistä on pörssiyhtiöitä. Suurista pörssiyrityksistä tuloksensa julkaisevat Nokian lisäksi Neste ja Nordea.