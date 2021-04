Kuluttajat lähtivät liikkeelle koronarajoitusten keventyessä.

Talouskasvu Yhdysvalloissa on lähtenyt kovaan vauhtiin alkuvuonna, kun koronarajoituksia on alettu keventää. Tammi-maaliskuun kasvu nousi 6,4 prosentin vuosivauhtiin, kertoo maan kauppaministeriö. Verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen kasvua kertyi 1,6 prosentin verran.

Kuluttajat ovat olleet laajasti liikkeellä ja ostaneet autoja, asuntoja ja muita kestokulutustavaroita. Myös hotelli- ja ravintolapalveluja on käytetty aktiivisesti.

Samalla myös inflaatio on kiihtynyt. Keskeinen hintojen nousua kuvaava mittari nousi 3,5 prosenttiin samalla jaksolla. Viime vuoden lopulla lukema oli 1,5 prosenttia.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin pääjohtaja Jerome Powell on rauhoitellut huolta inflaation kiihtymisestä ja sanonut, että hintojen nousu on väliaikainen ilmiö talouden alkaessa nousta koronakuopasta. Fed on ilmoittanut jatkavansa elvytystoimia ja pitävänsä korot alhaalla, kunnes työllisyys on parantunut ja inflaatio ylittää kahden prosentin tavoitteen pitemmällä aikajaksolla.