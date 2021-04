Suomen arvokkaimman yhtiön kurssi lähti odotukset ylittäneen tuloksen jälkeen reippaaseen nousuun. ”Olemme hyvin tyytyväisiä. Jatkamme nopeammin ja rohkeammin”, sanoo maailmanvalloitushaluja uhkuva toimitusjohtaja Peter Vanacker HS:n haastattelussa.

Öljynjalostusyhtiö Neste yllätti sijoittajat torstaina ylittämällä analyytikkojen tulosodotukset. Tammi–maaliskuun tulos ennen veroja oli 415 miljoonaa euroa, kun analyytikot odottivat sen jäävän 283 miljoonaan.

Neste ilmoitti myös investoivansa 190 miljoonaa euroa Rotterdamissa, Hollannissa sijaitsevaan jalostamoonsa.

Jalostamolla tehtävien muutosten jälkeen yhtiö pystyy tuottamaan tarvittaessa 500 000 tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuodessa nykyisellä jalostuskapasiteetilla. Muutosten on määrä valmistua käyttöön vuoden 2023 loppupuolella.

Tiedot kiidättivät Nesteen osakekurssin korkeimmillaan lähes 10 prosentin nousuun keskiviikon päätöstasoon verrattuna. Nesteen osakkeen hinta on ollut alamaissa tammikuun yli 64 euron tason ylityksen jälkeen, mutta torstain kurssinousu näytti sijoittajien uskon yhtiöön vahvistuneen.

”Olemme hyvin tyytyväisiä. Jatkamme nopeammin ja rohkeammin”, tiivisti Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker HS:n videohaastattelussa.

Neste on Suomen arvokkain pörssiyhtiö. Sen markkina-arvo on noussut tietopalveluyhtiö Refinitivin mukaan viidessä vuodessa runsaasta seitsemästä miljardista eurosta lähes 40 miljardiin. Tosin tämän vuoden aikana Nesteen markkina-arvosta on kadonnut lähes 10 miljardia euroa.

Tärkeimpänä yksittäisenä syynä Nesteen menestykseen on ollut, että yhtiö panosti ajoissa uusiutuvien polttoaineiden kehittämiseen.

Neste on jäte- ja tähdepohjaisen uusiutuvan dieselin valmistajana maailman suurin, ja sen valmistus on ollut yhtiön rahasampo.

Nyt vastaavaa uutta rahakonetta ollaan kehittämässä uusiutuvasta lentopolttoaineesta, jonka toivotaan osin korvaavan fossiilisen kerosiinin, Vanacker kertoo.

Kun perinteinen öljynjalostus kärsii jalostamoiden ylikapasiteetista ja tiukasta kilpailusta, siinä on erikoistuttava, niin kuin Porvoon jalostamolla on tehty, Vanacker selittää.

Muuta globaalia kestävään kehitykseen perustuvaa kasvua haetaan yhtäältä uusiutuvasta lentopolttoaineesta ja toisaalta esimerkiksi uusiutuvista ja kierrätettävistä polymeeri- ja kemikaalituotteista.

Neste päätti kaksi ja puoli vuotta sitten muuttaa strategiaansa niin, että se laajenee Pohjois-Euroopasta ja Kalifornian markkinoilta ympäri maailmaa.

”Nyt olemme lähes kaikissa EU-maissa, Kanadassa ja monessa Yhdysvaltain osavaltiossa”, Vanacker sanoo.

Singaporeen on päätetty investoida huimat 1,5 miljardia euroa. Myös Rotterdamin mahdollinen uusi investointi on samaa luokkaa, jos se tämän vuoden lopussa päätetään toteuttaa suunnitellussa laajuudessa, Vanacker kertoo.

Osavuosikatsauksessa Neste ilmoitti, että sen tämän vuoden investoinnit nousevat 1,2 miljardiin euroon ilman yritysostoja.

Myös Singaporen jalostamo on suunniteltu niin, että sekin voi tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta.

EU:n kanssa on käyty jo paljon neuvonpitoa siitä, minkä verran EU voisi velvoittaa lentoyhtiöitä käyttämään koneissa uusiutuvaa lentopolttoainetta, Vanacker kertoo.

”Jos polttoaineesta pitäisi korvata yksi prosentti uusiutuvilla, se nostaisi Euroopan sisäisten lentojen hintaa yhdellä eurolla”, Vanacker kuvaa.

Yhteistyötä tehdään myös lentokonemoottorien valmistajien kuten Rolls-Roycen, Airbusin ja Boeingin kanssa, jotta tulevaisuudessa moottorit rakennettaisiin paremmin uusiutuvia polttoaineita hyödyntäviksi.

Nykyisin jopa puolet polttoaineesta voi lentopolttoainestandardien puitteissa olla uusiutuvaa.

Rolls-Roycen kanssa Neste kehittää jo sataprosenttisesti uusiutuvalla polttoaineella toimivia lentokoneen moottoreita.

Vanackerin mukaan tulevaisuuden lentokoneet voivat lentää sähköllä tai muilla puhtaan polttoaineen ratkaisuilla, mutta ennen kuin sinne asti päästään, uusiutuvalle polttoaineelle on kysyntää.

Vastaavanlainen suuri vihreä siirtymä on edessä myös polymeerien ja kemikaalien valmistuksessa, Vanacker arvioi.

”Markkina on valtava. Siinäkin kuluttajien asettama paine on suurta.”

Vanacker sanoo, ettei ole koko 30-vuotisen uransa aikana koskaan aiemmin nähnyt vastaavaa panostusta ympäristön ja kestävän kehityksen kysymyksiin. Neste pyrkii tällöin vastaamaan markkinan muutokseen valtaamalla kansainvälisiä markkinoita rohkeasti ja nopeasti.

”Katso vaikka viime vuotta. Teimme kymmenen yritysostoa vaikka oli pandemia ja kaupanteko oli vaikeampaa.”

Nesteen oma muutos uusiutuvan energian tuottajaksi näkyy Vanackerin mukaan hyvin esimerkiksi henkilöstön muutosta tarkastelemalla.

Kaksi vuotta sitten Nesteellä oli töissä 5 000 työntekijää, joista kaksi tuhatta jäi pois kun Venäjän-toiminnot ja osia ei-strategisista toiminnoista myytiin pois.

”Silti meillä on taas töissä 5 000 ihmistä.”

Perinteisellä öljynjalostuksella on ollut vaikeaa pandemian aikana.

Määrät ja myyntikatteet ovat laskeneet ja öljykaupassa käytetyn Yhdysvaltain dollarin kurssimuutokset ovat nekin kurittaneet Nesteenkin öljynjalostusta.

Vanackerin mukaan alalla uskotaan yleisesti, että pandemian jälkeen kysyntä palautuu normaaliksi ja kasvaakin.

Jalostamoilla on silti edessään pudotuspeli, koska uusiin jalostamoihin on menneinä vuosina investoitu runsaasti.

Markkinoilla on ylikapasiteettia.

Vanackerin mukaan Nesteen Porvoon jalostamolla ei ole tässä pudotuspelissä ole pienintäkään pelkoa lopettamisesta.

”Siksi fokusoimme erikoistuotteisiin. Porvoon jalostamon katteet ovat Euroopan parhaita. Se ei ole mikään lypsylehmä, vaan päinvastoin, se tulee olemaan yksi pisimpään toimintaansa jatkavia jalostamoita.”