Toimitusjohtaja Susan Duinhoven on tyytyväinen Sanoman tulokseen, oppimis­toiminnot ovat suurin syy tuloksen kausi­vaihteluun

Oppimistoiminnot tuovat jo puolet Sanoman liikevaihdosta ja yli puolet tuloksesta.

Mediayhtiö Sanoman liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 210 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 188 miljoonasta eurosta. Iso osa kasvusta oli seurausta yrityskaupoista.

Operatiivinen liiketulos jäi tammi–maaliskuussa kymmenen miljoonaa euroa tappiolle. Vuotta aiemmin tammi–maaliskuun liiketulos oli kahdeksan miljoonaa euroa tappiolla.

Sanoma piti koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan. Yhtiö odottaa kuluvan vuoden liikevaihdon olevan 1,2–1,3 miljardia euroa ja operatiivisen liikevoittomarginaalin ilman hankintamenojen poistoja 14–16 prosenttia.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven oli pienestä tulosheikennyksestä huolimatta tyytyväinen tulokseen.

”Tämä oli hyvä alku vuodelle. Kolmoskvartaali on meille tuloksen kannalta tärkein, ja vastaavasti alkuvuoden luvut ovat meille kausiluonteisesti heikkoja. Kun sen ottaa huomioon, tähän tulokseen voi olla tyytyväinen.”

Sanoman oppimistoiminnot ovat suurin syy tuloksen kausivaihteluun. Suuri osa Sanoman oppimateriaaleista on suunnattu peruskoululaisille ja toiselle asteelle. Materiaalit myydään tyypillisesti syksyisin.

Sanoma on myynyt oppimateriaaleja jo parikymmentä vuotta, mutta on kasvanut alalla viime vuosina erityisesti yrityskauppojen vetämänä. Sanoma osti viime vuonna espanjalaisen Santillanan, jonka liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa.

Oppimissisällöt ja -palvelut toivat viime vuonna 499 miljoonan euron liikevaihdon ja 96 miljoonan euron liikevoiton ilman hankintamenojen poistoa.

Koska Sanoma on samaan aikaan ostanut oppimisyhtiöitä ja luopunut muun muassa Keski-Euroopan medioista, on oppimistoimintojen suhteellinen osuus Sanomasta kasvanut merkittävästi. Oppimistoiminnot vastasivat viime vuonna jo noin puolta koko Sanoman liikevaihdosta ja toivat noin kaksi kolmasosaa liiketuloksesta.

Duinhovenin mukaan oppimateriaalit ovat varsin vakaa toimiala, joten ne sopivat hyvin talouden sykleistä riippuvan median rinnalle. Hänen mukaansa Sanoma voi käyttää vielä 300–400 miljoonaa euroa yrityskauppoihin ja ostokohteita etsitään erityisesti koulutussisältöjen markkinoilta.

Sanoma on perunut osan kesän festivaaleista, kuten Raumanmeren Juhannuksen ja Hyvinkään Rockfestin. Kaikkia kesän tapahtumia ei ole kuitenkaan peruttu, sillä yhtiö odottaa rokotusaikataulun selkiytymistä ja viranomaisten linjauksia.

”Emme odota tekevämme kesän tapahtumista juuri tulosta, sillä vaikka ne järjestettäisiinkin, mahdollisiin osallistujamääriin ja muihin järjestelyihin liittyy vielä paljon epävarmuutta.”

Mainosmyynti laski tammi–maaliskuussa neljä prosenttia vuoden takaisesta, vaikka korona alkoi vaikuttaa viime vuoden mainosmyyntiin vasta maaliskuussa. Suomen talousnäkymistä on saatu viime viikkoina lupaavia merkkejä ja Duinhoven on varovaisen optimistinen loppuvuoden näkymistä.

”Viime vuosi oli hyvin poikkeuksellinen ja myös tästä vuodesta tulee hyvin erikoinen. Se tekee vertailusta ja ennustamisesta vaikeaa. Siitä huolimatta, jos talous lähtee loppuvuonna nousuun, odotan myös mainosmarkkinan seuraavan.”

Helsingin Sanomat on osa Sanoma-konsernia.