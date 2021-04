HS Visio kertoi rahamaailman huipulla työskentelevien ylipitkistä työviikoista ja jopa yli yön kestävistä työrupeamista. Työpäivien pituus tai edes harmaiden ylitöiden teettäminen ei tule yllätyksenä alojen edunvalvojille.

Suomessakin investointipankkiirit ja lakitoimistojen liikejuridiikan asiantuntijat tekevät ylipitkää työviikkoa. HS Vision haastattelemat työntekijät kertoivat, että ylitöistä ja varallaolosta ei makseta erikseen ja työviikko voi venyä jopa sataan tuntiin.

Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto sanoo, että useilla asiantuntija-aloilla on ongelmia työajan seurannan, valvonnan ja noudattamisen suhteen. Murron mukaan haasteita ei ole ainoastaan pankeissa, konsulteilla ja lakitoimistoissa.

”Tiedossa on, että harmaita ylitöitä tehdään edelleen asiantuntijoiden keskuudessa. Laajasti eri aloilla on tyypillistä, että työn määrä on iso eikä työaikaa tai henkilöstöresursseja ole välttämättä mitoitettu oikein.”

Myös Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju sanoo, että asianajajan ammatissa tehdään perinteisesti pitkää työpäivää ja ilmiö on tuttu puheenaihe alalla.

”Työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta, työn rajaamisesta ja työpäivien pituudesta sekä siitä, miten työtä ja muuta elämää voi yhdistää, on puhuttu alalla paljon viime vuosina.”

Lakitoimistoissa tarvitaan joustamista työajoissa, koska tuomioistuinten ja asiakkaiden aikataulut muuttuvat.

”Säännöllinen kahdeksasta neljään -työ ei ole käytännössä mahdollista, vaan joustovaraa täytyy olla järkevällä tavalla.”

Finanssialan toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi ei tunnista jatkuvaa ylityön teettämistä alalla ja korostaa, että kaikki edunvalvojan jäsenyritykset ovat sitoutuneet edistämään työaikalainsäädäntöä ja työhyvinvointia. Kaupin mukaan finanssiala ei korostu esimerkiksi työaikariitojen määrässä muihin aloihin verrattuna.

”Toki välillä on erimielisyyksiä ja virheitäkin on tehty. Minulla ei ole tiedossa systemaattisia laiminlyöntejä.”

Murto sanoo, että työtaakassa ja työaikojen noudattamisessa ollaan jo menossa parempaan suuntaan. Myös HS Vision mukaan tilanne on muuttumassa, koska kaikki nuoret työntekijät eivät ole valmiita nielemään vanhaa mallia.

”Nyt ei olla vielä hyvällä tasolla”, Murto sanoo.

Hänen mukaansa ylityöt ja työtaakka näkyvät jo asiantuntijoiden henkisen kuormituksen määrässä.

”Huolestuttavaa on se, että erityisesti nuorilla, alle 30-vuotiailla nähdään henkisen kuormituksen kasaantumista.”

Räihä-Mäntyharjun mukaan erityisesti nuoremmat asiantuntijat vaativat työnantajilta enemmän kuin vanhemmat sukupolvet.

”On ihan oikein, että ihmiset haluavat muutakin kuin työelämää. Erityisesti isoissa toimistoissa tähän on kiinnitetty huomiota, mutta yksittäisiä ylilyöntejä voi tulla.”

Tilanteeseen voi olla käytännössä hankalaa puuttua siksi, että pitkät työpäivät ovat juurtuneet lakitoimistojen ja finanssialan yrityskulttuuriin ja aloille itseensä.

Ylipitkiä työviikkoja tekevät työntekijät eivät halunneet kommentoida HS:lle asiaa omalla nimellään, koska pelkäävät sen vaikuttavan työuraan. Tämä kielii siitä, ettei asiaa voi nostaa esiin myöskään työpaikalla.

Murto sanoo, että muutoksen ajamiseksi on välttämätöntä saada aikaan asennemuutos.

”Jos asioista ei pystytä keskustelemaan työpaikoilla, se kertoo vääristyneestä työkulttuurista, joka heijastuu myös lisääntyneeseen työuupumukseen. Työnantajakaan ei hyödy siitä”, Murto sanoo.

Kauppi taas sanoo, että kaikilla työpaikoilla on tapoja viedä ongelmatilanteita eteenpäin niin, ettei oma nimi tule heti esimiehen tietoon.

Akavassa tilannetta on pyritty korjaamaan esimerkiksi lisäämällä tietoa siitä, että työaikaa tulee valvoa ja ylitöistä maksaa. Myös työaikalain uudistuksessa tuotiin mukaan uusi työaikamuoto, joustotyöaika.

Finanssi- ja lakialalle hakeutuu kunnianhimoisia ja kilpailuhenkisiä ihmisiä, jotka haluavat menestyä työurallaan.

”Itse saattaa asettaa itselleen sellaisia rimoja ja odotuksia, joita työnantajan puolelta ei aseteta”, Räihä-Mäntyharju sanoo.

Nuorilla on kova palo tehdä töitä ja olla mukana kokeneempien tekijöiden kanssa isojen tapausten parissa, Kauppi sanoo. Se saattaa selittää osan ylitöistä. Lisäksi hän korostaa finanssi- ja lakialan epäsäännöllisyyttä.

”Kun on iso rahoitusjärjestely tulossa, siitä ei voi irrottautua. Välillä tulee todella kiireisiä aikoja, jotka kilpistyvät pitkiin öihinkin. Niiden jälkeen kuitenkin pidetään vapaata”, Kauppi sanoo.

Hänen mukaansa väitteet ylitöiden maksamatta jättämisestä tai tehtyjen tuntien kirjaamisen kieltämisestä ovat raskaita.

”Ne pitäisi tutkia.”