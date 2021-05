Ethereumin arvonnousu ohittaa nopeudessaan jopa suosituimman virtuaalivaluutta bitcoinin.

Virtuaalivaluutta ethereumin arvo nousi maanantaina yli 3 000 dollariin, eli noin 2 490 euroon, rikkoen samalla aiemmat ennätyksensä. Ethereumin arvo on nelinkertaistunut kevään aikana. Asiasta kertovat muun muassa Reuters ja CNN.

Virtuaalivaluuttaa myyvällä Bitstamp-sivustolla yhden ethereumin hinta nousi aamulla Lontoossa kolme prosenttia. Tänä vuonna virtuaalivaluutta on noussut 325 prosenttia, kun esimerkiksi bitcoinilla vastaava luku on 95 prosenttia.

Kiinnostus ethereumia kohtaan kasvaa, vaikka bitcoin säilyttää edelleen suurimman virtuaalivaluutan tittelin. Bitcoinin arvo on tämän vuoden aikana kaksinkertaistunut.

Liikkeessä olevan ethereumin kokonaisarvo on tällä hetkellä noin 333 miljardia dollaria, kun taas bitcoinin on 1 100 miljardia dollaria. Vaikka on olemassa tuhansia erilaisia virtuaalivaluuttoja, bitcoin ja ethereum kattavat melkein kaksi kolmasosaa koko virtuaalivaluuttamarkkinoista.

Ethereum on lohkoketjuun sidottu valuutta, joka mahdollistaa rahan siirtymisen kokonaan ilman pankkeja, kuitenkin suhteellisen turvallisesti. Lohkoketjuissa tiedon tuotto ja ylläpito on hajautettua.