Viestintä- ja markkinointi­toimisto Miltton kertoo nimittäneensä Paula Salovaaran maajohtajaksi Suomen-liiketoiminnoista vastaavan Jukka-Pekka Myllyksen jäädessä perhevapaalle loppuvuodeksi.

Salovaara on toiminut Milttonin hallituksen jäsenenä vuodesta 2015. Hän on tehnyt pitkän uran suomalaisessa mediassa työskennellen muun muassa toimituspäällikkönä Helsingin Sanomissa ja päätoimittajana Radio Helsingissä. Hän on toiminut myös hallituksen jäsenenä KSF Mediassa ja Long Playssä.

”Milttonin kehitys ja strategia on hallitustyön kautta tuttua, mutta odotan oppivani paljon lisää yrityksestä ja Milttonin asiakkaista operatiivisessa roolissa”, Salovaara sanoo tiedotteessa.

Muut Milttonin vastuuhenkilöt jatkavat entisissä tehtävissään. Viestinnän liiketoiminnoista vastaa Antti Salomaa ja markkinointi­viestinnän liiketoiminnoista Varpu Varpela.