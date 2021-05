Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle listautuvan yhtiön mukaan yleisöantia merkitsi yli 3 100 sijoittajaa.

Sijoituspalveluyhtiö Alexandria Pankkiiriliike kertoo, että se on tehnyt päätöksen listautumisantinsa toteuttamisesta. Yhtiön tarkoituksena on listautua Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle.

Yhtiö tiedottaa, että kysyntä listautumisannissa oli ”vahvaa” ja että anti ylimerkittiin ”moninkertaisesti”.

Alexandrian mukaan yleisöantia merkitsi yli 3 100 sijoittajaa. Se kasvattaa Alexandrian osakkeenomistajien määrän yli 3 200 osakkeenomistajaan.

Yhtiö saa listautumisannista noin neljän miljoonan euron bruttovarat ja osakkeita myyjät vanhat omistajat yhteensä noin neljän miljoonan euron bruttovarat.

Kaupankäynti yhtiön osakkeella on alkamassa First North -markkinapaikalla 11. toukokuuta.

Alexandria tarjoaa sijoituspalvelujen ohella esimerkiksi yritysrahoitusta sekä säästö- ja sijoitusvakuutuksia. Tunnetuksi yhtiö on tullut strukturoiduista sijoitustuotteista, joihin sisältyy runsaiden tuotto-odotusten ohella suuri riski.

Yhtiö on viime aikoina satsannut rahastojen rahastoina toimiviin kiinteistö- ja metsärahastoihin.