Uudenkaupungin autotehtaan akkusarjojen tuotanto alkaa vuoden toisella puoliskolla, tehdas on houkutellut jo useita asiakkaita

Valmet Automotive palkkaa akkutuotantoa varten lisää työvoimaa Uuteenkaupunkiin.

Aiemmin autonvalmistukseen keskittyneen Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehdas on laajentamassa toimintaansa akkujen suursarjatuotantoon. Akkutehtaalla tullaan valmistamaan akkumoduuleja ja -paketteja.

Valmet Automotiven mukaan sähköautojen akkujärjestelmien tuotanto käynnistyy tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja tällä hetkellä tehtaalle asennetaan tuotantolinjoja. Yhtiö kertoo solmineensa jo kolmannen asiakassopimuksen, mutta asiakkaiden nimiä ei ole julkistettu.

Mercedes Benz -henkilöautoja Uudessakaupungissa valmistava yhtiö on kertonut, että akkutuotanto tuo tehtaalle myös merkittävän määrän uusia työpaikkoja. Ennen akkujärjestelmien tuotantoa tehdas on työllistänyt noin 3 500 henkilöä. Suunnitellun akkutuotannon työllistävä vaikutus tälle vuodelle on arvioitu olevan noin 200 henkilöä.

Valmet Automotive aloitti uusien työntekijöiden hakemisen maaliskuussa ja kertoo nyt, että rekrytoinnit etenevät hyvin.

Yhtiö on hakenut osaajia akunvalmistukseen Uudenkaupungin lisäksi myös Saloon. Tehtäviä on ollut avoinna akunrakentajille, logistiikkatehtäviin ja laatuoperaattoreille. Lisäksi kummallekin akkutehtaalle on haettu kymmeniä toimihenkilöitä tuotekehitykseen, testaukseen ja liiketoiminnan tukitehtäviin.