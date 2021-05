Blue Origin on kilpaillut erityisesti Space X -yhtiön kanssa Yhdysvaltain hallinnon tilaamien ja kaupallisten avaruuslentojen markkinasta.

Blue Originin New Shepard -avaruusaluksen kantorakettia esiteltiin 33. avaruussymposiumissa Colorado Springsissä, Coloradossa Yhdysvalloissa huhtikuussa 2017.­

Yhdysvaltalaisen datayhtiö Amazonin perustajamiljardööri Jeff Bezosin avaruuden valloitusyhtiö Blue Origin on käynnistänyt verkkohuutokaupan ensimmäisestä varatusta paikasta siviileille tarkoitettuun New Shepard -avaruusalukseen, jonka on määrä lähteä lennolla 20. heinäkuuta, yhtiö kertoi verkkosivuillaan.

Jos matka toteutuu, kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun siviilimatkustaja pääsisi ylittämään avaruuslennolla niin sanotun Kármánin rajan. Tämä unkarilais-amerikkalaisen fyysikon Theodore von Kármánin mukaan nimetty raja on sadan kilometrin korkeudella merenpinnasta sijaitseva taso, jota moni pitää rajana, joka erottaa maan ilmakehän ja avaruuden toisistaan.

”Tämä istuinpaikka muuttaa sen, miten näet maailman”, yhtiö mainosti.

Yhtiö ei kertonut tarkemmin, paljonko lipun kaavaillaan maksavan. Huutokauppa pidetään salaisena, ja se jatkuu kesäkuun 12. päivään.

Lennolla voi ennakkotietojen mukaan kokea painovoimattomuuden tilan ja katsoa maata avaruudesta parin minuutin ajan.

Kokonaisuudessaan matkan on arvioitu kestävän noin 11 minuuttia lähdöstä laskeutumiseen.

Miljardeja euroja rahoitusta kerännyt Bezosin lempilapsi Blue Origin käy kilpajuoksua kaupallisesta avaruudenvalloituksesta muun muassa Richard Bransonin Virgin Galactic -yhtiön ja Elon Muskin SpaceX -yhtiön kanssa. Ne eivät ole vielä ilmoittaneet siviilien lennättämishaaveilleen aikataulua.

Jeff Bezos ilmoitti aiemmin tänä vuonna astuvansa syrjään Amazonin toimitusjohtajan tehtävästä. Samalla hän kertoi haluavansa käyttää tähänastista enemmän aikaa Blue Origin -hankkeeseen.

Blue Origin on kilpaillut erityisesti Space X -yhtiön kanssa Yhdysvaltain hallinnon tilaamien ja kaupallisten avaruuslentojen markkinasta.

Elon Muskin SpaceX voitti Blue Originin tarjouskilpailussa, jossa Nasa kilpailutti yhteistyökumppania astronauttien kuulentoon 2024, joskin päätöksestä on valitusmenettely käynnissä, Financial Times kertoo.

New Shepard on nimetty ensimmäisenä avaruuteen päässeen yhdysvaltalaisen Alan Shepardin mukaan. Keskiviikkona tuli kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun Shepard pääsi avaruuteen, ja ilmoitus julkaistiin osin tuon päivän kunniaksi.

Blue Origin ei suostunut kertomaan aikooko Jeff Bezos itse osallistua lennolle. Lennolle mahtuu kuusi henkilöä.