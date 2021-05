Yhtiön mukaan listautuminen tapahtuisi aikaisintaan ensi syksynä.

Tietotekniikka- ja turvallisuusyhtiö Viria selvittää listautumista Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle.­

Tietotekniikan palvelu- ja turvaratkaisuyhtiö Viria vaihtaa nimeään ja selvittää listautumista Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle. Yhtiön uusi nimi on Loihde. Nimenmuutos on yhtiön mukaan osa laajempaa brändiuudistusta, ja myös konsernin tytäryhtiöt tuodaan saman Loihde-brändin alle. Uudistus käynnistyy konsernin ja emoyhtiön nimenmuutoksella, ja tytäryhtiöissä brändin alle siirrytään syksyyn mennessä.

Nimenmuutoksen lisäksi Loihde kertoo selvittävänsä parhaillaan mahdollisuuksia listautua pörssin First North -markkinapaikalle. Selvitystyön tuloksesta sekä mahdollisen listautumisen toteutuksesta yhtiö kertoo tiedottavansa myöhemmin. Loihteen mukaan listautuminen voitaisiin kuitenkin toteuttaa aikaisintaan kuluvan vuoden syksyllä, mikäli markkinaolosuhteet ovat suotuisat. Mahdollinen listautuminen toteutettaisiin teknisenä listautumisena eli sen yhteydessä ei suunnitella järjestettävän osakeantia tai -myyntiä.

Loihteen toimitusjohtajan Samu Konttisen mukaan yhtiö on lähes 30 000 omistajallaan omistajamäärältään Suomen suurimpia listaamattomia yhtiöitä. Listautumisen hyötyjä arvioidaankin hänen mukaansa erityisesti omistaja-arvon kasvattamisen näkökulmasta.

”Osakkeen parempi likviditeetti ja tehokkaampi hinnanmuodostus olisivat selkeästi omistaja-arvoa tukevia. Lisäksi tehokkaampi hinnanmuodostus edesauttaisi osakkeen käyttöä maksuvälineenä mahdollisissa yritysostoissa ja osana henkilöstön sitouttamisjärjestelmiä”, Konttinen toteaa yhtiön tiedotteessa.

Listautumismahdollisuuksien selvittämisen lisäksi yhtiön tavoitteena on Konttisen mukaan kasvattaa sekä digitaalisten palveluiden että turvallisuuden liiketoimintaansa.

”Yhteiskunnan nopea digitalisaatiokehitys luo kysyntää digikehityspalveluillemme sekä lisää tarvetta kyberturvalle ja pilvipalveluita hyödyntäville ratkaisuille. Ratkaisujemme avulla voimme lisätä asiakkaidemme kilpailukykyä digitalisoituvassa maailmassa ja turvata heidän liiketoimintansa jatkuvuuden. Haemme kasvua myös jatkamalla valikoituja, strategiaa tukevia yritysostoja”, Konttinen kertoo.