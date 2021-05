Ekonomistit odottivat miltei miljoonan uuden työpaikan syntymistä, mutta uusia työpaikkoja luotiin vain reilu neljännesmiljoona.

Yhdysvaltain työministeriön mukaan maassa luotiin huhtikuussa vain 266 000 uutta työpaikkaa maatalouden ulkopuolelle.

Odotukset olivat paljon korkeammalla. Uutistoimisto Reutersin keräämä ekonomistiennuste odotti liki miljoonan eli 978 000 uuden työpaikan syntymistä. Ennusteissa tosin oli suurta hajontaa. Enimmillään ekonomistit odottivat jopa 2,1 miljoonan työpaikan syntymistä ja alimmillaan 656 000 uutta työpaikkaa.

Ennakko-odotuksia huonompien lukujen taustavaikuttajana on Reutersin mukaan todennäköisesti työvoimapula.

Ministeriö kertoi, että työpaikkoja syntyi lisää erityisesti vapaa-ajan toiminnoissa ja palvelualoilla, mutta esimerkiksi lähettien ja kuljetustyöntekijöiden työllisyys väheni. Ravintolat, hotellit ja muut vapaa-ajanviettoon liittyvät työnantajat lisäsivät 331 000 työpaikkaa, joista reilu puolet syntyivät ravintoloissa ja baareissa.

Osakemarkkinat eivät säikähtäneet ekonomistien huonoa osumatarkkuutta. Yhdysvaltain seuratuimmat indeksit, eli laaja S&P 500, suurten yritysten Dow Jones ja teknologiapainotteinen Nasdaq lähtivät ministeriön julkistuksen jälkeen ylöspäin viikon viimeisen pörssipäivän alussa.

Koronarajoitusten hellittämisen ja valtion toteuttaman massiivisen elvytyksen on oletettu pönkittävän uusien työpaikkojen avautumista. Toimien on ollut tarkoitus lisätä taloudellista aktiivisuutta ja kysyntää. Maaliskuussa hyväksyttiin tuorein ja Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ensimmäinen varsinainen elvytyspaketti, joka on kooltaan 1,9 biljoonaa eli 1 900 miljardia dollaria.

Ministeriön mukaan maaliskuussa uusia työpaikkoja syntyi 770 000 kappaletta ja helmikuussakin uusien työpaikkojen määrä oli 536 000.

Pandemian ja rajoitusten iskiessä Yhdysvalloista katosi nopeasti yli 20 miljoonaa työpaikkaa. Myös nyt työllisiä on ministeriön mukaan 8,2 miljoonaa tai 5,4 prosenttia vähemmän kuin helmikuussa 2020 eli ennen koronaviruksen vuoksi aloitettuja toimia.

Yhdysvaltain työttömyysaste nousi hieman 6,1 prosenttiin ja kaikkiaan työttömien määrä oli huhtikuussa 9,8 miljoonaa. Luvut ovat ministeriön mukaan huomattavasti laskeneet vuodentakaisesta huhtikuusta, jolloin pandemia oli aluillaan ja koronatoimet rajuimmillaan. Ennen pandemiaa helmikuussa 2020 työttömyysaste oli 3,5 prosenttia.

Torstaina Yhdysvalloista annettiin lukuja myös työttömyydestä. Uusien työttömyyskorvaushakemusten määrä laski viime viikolla pandemian aikana ensimmäistä kertaa alle puolen miljoonan. Paikallisten työnantajien irtisanomisten määrä myös laski alimmalle tasolleen liki 21 vuoteen huhtikuussa.