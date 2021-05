Suomella on edessään paitsi Suomen myös koko EU:n kannalta merkittävä päätös, kun eduskunta todennäköisesti ensi viikolla äänestää unionin valtavasta elpymispaketista. Liike-elämän suurvaikuttaja Antti Herlin katsoo, että vastaan hangoitteleminen elpymispaketin kanssa uhkaa Suomen etua.

Liike-elämän suurvaikuttaja Antti Herlin ei peittele pettymystään ”änkyröintiin”, joka Suomessa on hänen mielestään EU:n elpymispaketista noussut.

Herlinin huoli jaetaan myös elinkeinoelämän huipulla laajasti, mikä ilmeni yritysjohtajien keskiviikkona julkaisemasta yhteisestä kannanotosta. Perustuslakivaliokunnan linjaus ja kokoomuksen kipuilu yllättivät monet yritysjohtajat, myös Herlinin. Perustuslakivaliokunta vaati elpymispaketin hyväksymistä eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistöllä.

”Ei tullut alkuviikosta vastaan elinkeinoelämän edustajaa, joka olisi tähän tilanteeseen tyytyväinen”, Herlin sanoo.

Kun kokoomuksen eduskuntaryhmä perui päätöksensä tyhjän äänestämisestä, tunnelma rauhoittui hieman.

Elinkeinoelämän huoli ei ole yllättävä. Valtaosa Suomen suuryrityksistä elää kansainvälisistä markkinoista. Euroopan talouden vointi on niille tärkeää, ja elvytyspaketin kaatuminen voisi aiheuttaa talouteen pahimmillaan vakavan häiriön.

”Euroopalle on ilman muuta paras ratkaisu, että sopimus hyväksytään tällaisenaan ja Suomi on sitä kannattamassa. Suomen talous ja Euroopan talous ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa. Jos Euroopan talous voi huonosti, se vaikuttaa välittömästi myös Suomen talouteen ja sitä kautta hyvinvointiin.”

Koneen ja Sanoman suuromistajana Herlin koetaan ensisijaisesti Suomen liike-elämän edustajaksi.

Suomen suuryritykset puolestaan ovat nykyään niin kansainvälisiä, että niiden menestykselle Euroopan ja maailman vakaus on pienen Suomen taloutta tärkeämpää.

Voi kysyä, kannattaako suuryrityksiä kuunnella Suomen etua pohdittaessa.

Pitää kysyä Herliniltä, missä roolissa hän itse kirjoitti elinkeinoelämän vetoomuksen ja suostui tähän haastatteluun. Tekikö hän sen suuryritysten omistajana? Vai Suomen tulevaisuudesta huolestuneena kansalaisena? Vai ehkä yleisesti EU-myönteisenä uusmaalaisena maanviljelijänä?

”Se suomalainen näkökulma korostuu”, Herlin arvioi hetken pohdittuaan.

Eikä asiassa sitä paitsi ole Herlinin mukaan ristiriitaa. Elpymispaketin hyväksyntä olisi hänestä suuryritysten lisäksi myös veronmaksajien etu.

”Tämä on kaikkien kannalta tärkeä asia.”

Antti Herlin­

” ”Suomen osaamiselle ja suomalaisille yrityksille on valtavasti mahdollisuuksia tässä Keski-Euroopan suuressa investointiaallossa.”

Elpymispaketin arvostelu on kohdistunut pitkälti huoliin tulevaisuudesta. Pelkona on, että paketti avaa oven sellaiselle yhdentymiselle ja yhteisvastuulle, jolle ei ole kansan demokraattista tukea.

Onko tämä paketti ensimmäinen askel siihen, että jäsenmaiden vastuu omasta velastaan heikkenee?

”En ole sillä tavalla ekspertti, että osaisin sanoa, mikä on iso askel ja mikä pieni askel. Mutta kun Suomi liittyi Euroopan yhteisöön, ei varmaan kukaan ajatellut, että se olisi kivettynyt monoliitti. Maailma ja yhteiskunnat muuttuvat. Myös Euroopan unioni kehittyy. Sitä, mikä on hyvää kehitystä, voi kukin itse miettiä.”

Mitä vaikutuksia olisi EU:lle ja Suomelle, jos Suomi hylkää esityksen?

”On vaikea kuvitella, että Suomea katsottaisiin hyvällä, jos iso osa Eurooppaa on muuten tässä yhdessä linjassa”, Herlin sanoo.

Hänen mukaansa useat maailmanjärjestöt ovat Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin kauden jäljiltä sekavassa tilassa. Suomi saa äänensä kuuluviin nimenomaan Euroopan unionin kautta, Herlin uskoo.

”Asiaa voi ajatella myös turvallisuuspolitiikan kannalta. Yksi tapa katsoa ihmiskunnan etenemistä maapallolla on todeta, että se on ollut kriisistä kriisiin menemistä. On ollut sotia, kansanvaelluksia, nälänhätiä. Nyt on myös globaali ympäristökriisi iskemässä. Isoissa turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä – samoin kuin kauppapolitiikassa – ei kysytä pienten maiden mielipidettä. Pienten maiden arvo suurvalloille ja blokeille on enemmän välineellinen, ja se tulee vastaan niiden omia etuja ajaessa. Pienellä on siis merkitystä blokin osana”, Herlin sanoo.

”Vanha ajatus siitä, että meidän pitäisi mieluummin olla lähellä Euroopan ydintä kuin kaukana siitä, ei tunnu yhtään hölmöltä.”

Miksi tarvitaan yhteistä elvytystä, vaikka talous näyttää kääntyvän pandemian hellittäessä kasvuun joka tapauksessa?

”Kuluva vuosi jos menee hyvin, niin hyvä, mutta ei tämä vielä juhlavalta näytä”, Herlin sanoo.

”Täytyy myös muistaa, että esimerkiksi Saksa aikoo laittaa ison osan elvytysrahoista vihreään siirtymään. Pidän koko systeemin kannalta erittäin tärkeänä, että siinä pidetään vauhtia, koska ilmastonmuutos ja ilmastokriisi saattaa olla aidosti eksistentiaalinen kriisi ihmiskunnalle.”

Myös elpymispaketin käytännön rahanjakoa on kritisoitu, sillä Suomi on elpymispaketissa merkittävä nettomaksaja. Suomen maksuosuus on 6,6 miljardia euroa, mutta saamiset näyttävät jäävän reilusti alle kolmeen miljardiin.

Herlin ei pistä valtavasti painoa Suomen nettomaksuosuudelle. Hänen mukaansa Suomella on erinomaiset mahdollisuudet päästä hyötymään muiden maiden elvytyksestä.

Totta onkin, että paketti on suunniteltu niin, että rahoja käytetään paljon investointeihin. Suomen yrityksistä iso osa elää muiden yritysten investoinneista.

Monet suomalaisyritykset ovat Herlinin mukaan olleet hereillä ilmastonmuutoksen megatrendissä ja kehittäneet toimintaansa sitä silmällä pitäen.

”Suomen osaamiselle ja suomalaisille yrityksille on valtavasti mahdollisuuksia tässä Keski-Euroopan suuressa investointiaallossa. Se, kuinka viimeiset pennit lasketaan – kuka on maksanut ja kuka saanut – se on vaikeaa.”

Kokonaisuutena Herlin ei näe Euroopan talouden tilannetta kovin valoisana. Edellisestä isosta talouskriisistä eli vuoden 2008 finanssikriisistä alkaen Euroopan kasvu on ollut jähmeää. Jo pitkään Euroopan talous on näyttänyt epädynaamiselta verrattuna Yhdysvaltoihin ja Aasiaan.

”Se on ikuisuuskysymys, mihin ei ole keksitty ratkaisua. Olen siitä erittäin huolissani.”