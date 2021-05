Maailman rikkaimman miehen ostos kiihdyttää osaltaan superjahtien markkinoita, Bloomberg kertoo. Steven Spielbergkin on pannut vanhan jahtinsa myyntiin 158 miljoonalla dollarilla eli noin 131 miljoonalla eurolla ja on hankkimasta uutta jahtia.

Yhdysvaltalaisen datayhtiön Amazonin perustaja Jeff Bezos on hankkimassa yli 500 miljoonaa dollaria (411 miljoonaa euroa) maksavan huvijahdin, uutistoimisto Bloomberg kertoo.

Hollannissa tekeillä oleva alus on 127 metriä pitkä, siinä on kolme mastoa, lukuisia kansia ja erillinen tukialus, johon helikopterit voivat laskeutua, Bloomberg kertoo. Kyseessä on yksi suurimmista koskaan Hollannissa valmistetuista purjelaivoista.

Hollanti on yksi keskeisistä superrikkaiden huvijahtien valmistuspaikoista.

Purjelaivan valmistaja Oceanco laski vesille vuonna 2018 kolmimastoisen 106,7 -metrisen Black Pearlin kutsuen sitä silloin suurimmaksi dynarig-mastoiseksi purjealukseksi maailmassa.

Bezosin valmisteilla oleva alus on selvästi tuota alusta pidempi.

Dynarig-tekniikasssa mastot toimivat tietokoneen ohjaamina ilman köysiä itsekantavina, niin että purjeet avautuvat vaakatukien varaan.

Bloombergin lähteen mukaan alus siirtyy ensi kuussa uudelle telakalle.

Oceanco ei kommentoinut asiaa.

Jeff Bezos on maailman varakkain ihminen. Hänen omaisuutensa arvo hipoo Bloombergin listauksen mukaan 192 miljardia dollaria eli 158 miljardia euroa.

Koronapandemia on nostanut monien yritysten ja eritysten teknologiajättien arvoja merkittävästi.

Samalla yksityisten entistä paremmin huipputeknologialla varusteltujen jahtien kysyntä saattaa kasvaa superrikkaiden parissa.

Superjahtien tilaukset loppuivat koronapandemian alkaessa viime vuonna, mutta kesään mennessä moni superrikas huomasi, että heidän varallisuutensa ei ollutkaan pienentynyt vaan päinvastoin kasvanut.

”Monilla mittareilla 2020 oli ennätysvuosi. Miljoonat joutuivat työttömiksi ja globaali bruttokansantuote romahti, mutta maailman rikkaimpien varallisuus kasvoi yhteensä 1 800 miljardilla dollarilla”, Bloomberg laski pitämänsä miljardöörilistansa vuosimuutosten perustella.

Bloomberg näki tästä ilmiöstä yhtenä merkkinä sen, että menestysohjaaja Steven Spielberg on pannut vanhan jahtinsa myyntiin. Hintapyyntö on 158 miljoonaa dollaria eli noin 131 miljoonaa euroa.

Bloombergin haastattelemien kolmen eri lähteen mukaan Spielbergillä on uusi alus tilauksessa. Hänen tiedottajansa ei vahvistanut tietoa.

Jeff Bezos pääsi Bloombergin mukaan purjehtimisen makuun lomailtuaan 2019 ystävänsä Barry Dillerin ja tämän vaimon muotisuunnittelija Diane Von Furstenbergin Eos-purjealuksella.