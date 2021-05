Elon Musk kertoi ohjelmassa olevansa ensimmäinen SNL:n juontaja, jolla on Aspergerin oireyhtymä. ”Tai ainakin ensimmäinen joka myöntää sen.”

Kryptovaluutta dogecoinin kurssi kääntyi laskuun Tesla-miljardööri Elon Muskin juonnettua lauantai-iltana humoristisen Saturday Night Live -ohjelman.

Dogecoinin viime aikojen mittavan hinnannousun yhtenä syynä on pidetty sitä, että Musk ja muut julkisuuden henkilöt ovat kertoneet sijoittaneensa siihen. Tämän julkisuuden on uskottu nostavan sijoittajien kiinnostusta monen lähes vitsinä pitämään kryptovalutttaan.

Elon Musk on esimerkiksi twiitannut kuvia itsestään ja Dogecoinin tunnuksena olevasta japanilaisesta Shiba Inu -koirasta.

Lue lisää: Tesla-miljardööri Elon Musk juontaa lauantaina Saturday Night Live -ohjelman: Tieto pestistä sai dogecoin-kryptovaluutan huimaan nousuun, arvelevat analyytikot

Dogecoin kävi kaikkien aikojen huippuarvostuksessaan aiemmin lauantaina ennen ohjelman alkua. Sen hinta heikkeni sen jälkeen, kun Musk oli ohjelmassa kutsui kryptovaluuttaa haastattelijan tivatessa huiputukseksi, uutistoimisto Bloomberg kertoi.

Hintaheilahtelut olivat suuria. Korkeimmillaan 0,73 dollarin arvoinen dogecoin laski alhaisimmillaan 0,514 dollariin ohjelman aikana, Bloomberg raportoi.

Muskia pyydettiin useaan otteeseen ohjelman Weekend Update -osiossa selittämään, mikä dogecoin on.

Kun hän oli kertonut eri tavoin, mistä kyseisessä kryptovaluutassa on hänestä kysymys, häneltä kysyttiin lopuksi onko dogecoin huiputusta [hustle].

”Joo, se on on huiputusta [hustle]”, Musk sanoi.

Shiba Inu -koira on kryptovaluutta dogecoinin tunnus.­

Musk on sanonut useaan otteeseen aiemmin, että kryptovaluutat ovat mielenkiintoisia, mutta ihmisten tulisi sijoittaa niihin varoen.

Hänen perustamansa sähköautoja ja akkuja valmistava Tesla on ostanut esimerkiksi ostanut bitcoineja, ja Tesloja voi ostaa bitcoineilla.

Eteläafrikkalainen Elon Musk, 49, on maailman toiseksi rikkain ihminen runsaan 180 miljardin omaisuudellaan, joka on toistuvasti hämmentänyt finanssimaailmaa yllättävällä käyttäytymisellään julkisuudessa.

Elon Musk kertoi SNL-ohjelman alkujuonnossa olevansa ensimmäinen SNL:n juontaja, jolla on Aspergerin oireyhtymä.

”Tai ainakin ensimmäinen joka myöntää sen.”

Musk ei ole aiemmin puhunut Aspergeristaan julkisesti.

Musk kertoi alun monologissa olevansa varsin hyvä jäljittelemään inhimillistä käytöstä. Hän vitsaili, että hänen puheessaan intonaatio ei juuri muutu, ”mistä syntyy kuulemma hyvää komediaa”.

Yhdysvaltalaisen viihdemedia Varietyn mukaan Musk vitsaili myös X Æ A-12 -nimestä, jonka Musk ja lapsen äiti Claire Grimes antoivat pojalleen. Muskin mukaan nimi äännetään ”kuin kissa kulkisi koskettimilla”.

SNL on Yhdysvalloissa kansallinen instituutio. Se on pyörinyt televisiossa vuodesta 1975 lähtien ja on yksi vanhimmista tuotannossa yhä olevista parhaan katseluajan ohjelmista.

Ohjelman uudesta linjasta laajentaa juontajakaartiaan koomikoista erilaisiin julkkiksiin on herännyt Yhdysvalloissa keskustelua.

Ensimmäistä kertaa ohjelman historiassa Saturday Night Live julkaistiin myös suoratoistona YouTube-kanavalla yli sataan maahan, Variety kertoi.