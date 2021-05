Kanadalaisen Geometric Energy Corporationin satelliitti kuljetetaan kuuhun käyttäen SpaceX Falcon 9 -rakettia.

Miljardööri Elon Muskin perustama avaruusyhtiö SpaceX aikoo ensi vuonna laukaista kuuhun suuntaavan raketin, joka maksetaan kokonaan pilailu-kryptovaluutta Dogecoinilla.

Projektin julkisti sunnuntaina sen SpaceX:lle maksava kanadalainen Geometric Energy Corporation, joka ei sen tarkemmin avannut hankkeen kustannuksia. Laukaisun on tarkoitus tapahtua ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Musk kertoi asiasta tuttuun tapaansa Twitterissä.

”Ensimmäinen krypto avaruudessa. Ensimmäinen meemi avaruudessa”, Musk kirjoitti.

Kuutiomainen, 40 kilogrammaa painava satelliitti on määrä viedä kuuhun käyttäen SpaceX Falcon 9 -rakettia.

Dogecoinin hinta on noussut viime aikoina rajusti. Yhtenä syynä tähän on pidetty sitä, että Musk ja muut julkisuuden henkilöt ovat kertoneet sijoittaneensa kryptovaluuttaan. Tämän julkisuuden on uskottu nostavan sijoittajien kiinnostusta monen lähes vitsinä pitämään kryptovaluttaan.

Elon Musk on esimerkiksi twiitannut kuvia itsestään ja Dogecoinin tunnuksena olevasta japanilaisesta shiba inu -koirasta.

Dogecoinin arvo nousi yli 800 prosenttia viime kuussa, minkä johdosta siitä on tullut maailman neljänneksi arvokkain digivaluutta. Yhden Dogecoinin arvo oli torstaina korkeimmillaan 0,73 dollaria. Sen markkina-arvo on jo kymmeniä miljardeja dollareita.

Dogecoinin kurssi kääntyi rajuun laskuun sen jälkeen, kun Musk juonsi lauantai-iltana humoristisen Saturday Night Live -ohjelman. Dogecoin menetti sunnuntaina yli kolmanneksen arvostaan. Alkuviikosta ennen ohjelmaa kryptovaluutassa taas nähtiin huima nousu, jonka osa analyytikoista tulkisti johtuvan Muskin silloin tulevasta SNL-esiintymisestä.