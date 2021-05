Verohallinnon OP:n tilinumero poistui käytöstä viime vuonna. Sille tulevat maksut palautuvat takaisin maksajalle kesäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen.

Verohallinnon OP:n tilinumero poistui käytöstä viime vuonna. Nyt Verohallinto kehottaa ihmisiä varmistamaan, että he maksavat veronsa oikealle tilille.­

Verohallinto kehottaa ihmisiä varmistamaan, että he maksavat veronsa oikealle tilille. Verohallinnon OP:n tilinumero on nimittäin poistunut käytöstä viime vuonna. Sille tulevat maksut palautuvat takaisin maksajalle kesäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Maksu saattaa mennä väärään tilinumeroon esimerkiksi silloin, kun virheellinen tilinumero on tallennettu verkkopankkiin.

”Seurauksena voi olla ikävä yllätys. Luulet maksaneesi, mutta maksu palautuu tilillesi ilman erillistä ilmoitusta seuraavana päivänä. Pahimmassa tapauksessa asian huomaa vasta, kun maksamattomista veroista on jo alkanut kertyä korkoa”, sanoo ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnon tiedotteessa.

Väärän tilinumeron käyttö tuo ongelmia heti kesäkuussa esimerkiksi arvonlisäveroja ja ennakkoveroja maksaville ihmisille. Myöhemmin kesällä saman yllätyksen voivat kohdata jäännösveron ja kiinteistöveron maksajat.

Verohallinnon OP:n tilinumero poistui käytöstä, koska valtion maksuliikennepalveluiden sopimus OP:n kanssa päättyi viime marraskuussa. Uudella sopimuskaudella Valtion maksuliikennepalveluiden toimittajiksi on valittu Danske Bank ja Nordea.