Googlen palvelinkeskuksen johtajan Lauri Ikosen tärkein tehtävä on pitää data turvassa ja samaan aikaan koko ajan saatavilla. Hän vartioi tilaa, johon edes pääministeri ei saa kurkistaa.

Googlen tiloihin ei kävellä noin vain.

Kun maski on kasvoilla, vierailijan on asetuttava lämpökameran eteen hieromaan käsidesiä käsiinsä. Samalla kamera mittaa etäältä, että kehon lämpötila ei varmasti ole yli 37,8 astetta.

Koronavarotoimien jälkeen vartija ojentaa salassapitosopimuksen allekirjoitettavaksi. Jos siihen ei suostu, ei Haminan datakeskuksen työmaalle ole asiaa.

Keskuksen uusin laajennusosa on toukokuun alussa viimeistelyä ja maisemointia vaille valmis. Vilkkaimpina aikoina rakennustyömaalla oli töissä jopa 1 500 työntekijää. Nyt joukko on supistunut pariinsataan.

”Loppuaikana on käynnissä viimeinen testausvaihe, jossa koko palvelinkeskusta ja järjestelmiä ajetaan käyntiin”, kertoo laitoksen johtaja Lauri Ikonen.

Datakeskuksen alueella kulkee runsaasti sähkökaapeleita yläilmoissa. Datakeskuksen johtaja Lauri Ikosen takana näkyy palvelinkeskusrakennus.­

Ikonen, 42, on työskennellyt Googlella viisi vuotta. Hänet nimitettiin Haminan datakeskuksen johtajaksi vuoden 2019 toukokuussa. Samassa kuussa Google ilmoitti 600 miljoonan euron lisäinvestoinnista uuteen datakeskukseen.

Sen jälkeen syksyllä Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai tuli tärkeälle vierailulle Suomeen. Pichai julkisti yhdessä silloisen pääministerin Antti Rinteen (sd) kanssa, että Google sijoittaa toiset 600 miljoonaa euroa Haminaan. Keskuksen kokonaisinvestoinnit nousivat kahteen miljardiin euroon.

Googlen data- tai palvelinkeskukset pyörittävät yhtiön omia palveluja, kuten hakukone, Gmail, karttapalvelu ja Youtube. Käytännössä kaikki internetin käyttäjät ovat myös palvelinkeskusten asiakkaita.

”Palvelinkeskukset ovat modernin nyky-yhteiskunnan perusta. Tänä päivänä kaikki käyttämämme digitaaliset palvelut tarvitsevat jonkinlaisen palvelinkeskuksen, jossa ne rakentuvat”, Ikonen sanoo.

Esimerkiksi googlatessa hakutulos, Youtube-video tai Google Mapsin navigointitiedot haetaan palvelinkeskuksesta.

Yksin Googlen palvelut vaativat 23 datakeskusta, joita on rakennettu ympäri maailmaa. Haminan keskus on yksi Euroopan kuudesta Googlen datakeskuksesta.

Nykyisin miltei jokainen internethaku tehdään Googlen kautta, miljoonia hakuja joka minuutti. Palvelinkeskuksista ladataan päivittäin myös miljardi tuntia videoita joka päivä. Yhtenä videona vuorokausikohtainen latausmäärä olisi yli 100 000 vuoden mittainen.

Viimeisimpään laajennukseen saakka datakeskusta ei juuri esitelty julkisuudessa. Ensimmäinen hankkeen ulkopuolinen vierailija, pääministeri Sanna Marin (sd) tutustui työmaahan viime marraskuussa.

Salaisuuksia varjellaan edelleen visusti. Palvelinsalin eli data center floorin ovet avautuvat vain harvoille. Edes pääministeri Marin ei julkisuuteen annettujen tietojen mukaan saanut kurkistaa sinne.

Ulkoapäin itse keskus näyttää valtavalta hallilta. Fyysisten tuotteiden sijaan tehtaasta syöstään ulos digipalveluja. Yhdellä hallin seinustoista on ikkunoita. Niistä näkyy portaikko ja osa toimistoista.

Datakeskuksen ympärillä on eriasteisia turva-alueita. Palvelinkeskusta, sen jäähdytinlaitosta, jäähdytystä varten rakennettua meriveden pumppauslaitosta ja alueen sähkökeskusta sekä varavoimaloita ympäröi korkea aita, jonka yläpuolella on piikkilankaa. Alueelle on asennettu runsaasti valvontakameroita.

Vaikka väärä henkilö pääsisi aidan ja kameroiden yli ja ohi keskuksen sisäpuolelle, matka tyssää viimeistään silmän iiriksen kautta tapahtuvaan tunnistukseen.

Ikonen on tietysti käynyt palvelinsaleissa ja tietää, miksi sinne ei saa päästää ketä tahansa.

Jokainen lataus palvelinkeskuksesta kuluttaa energiaa.

Palvelimet kuumenevat, joten datakeskus vaatii oman jäähdytyskeskuksen. Haminassa jäähdyttämiseen käytetään merivettä.­

Paikallisesta sähköverkosta energiansa ostava Google ei paljasta, kuinka paljon sähköä laitos syö. Ikonen korostaa keskusten energiatehokkuuden parantumista. Suomessa palvelinten jäähdyttämiseen ei kulu yhtä paljon energiaa kuin lämpimissä maissa, ja Haminassa laitokselle on lisäksi rakennettu merivesijäähdytysjärjestelmä. Jäähdytinlaitos on miltei yhtä suuri kuin itse palvelinkeskus.

Myös teknologian kehitys avittaa säästämään sähköä.

”Samalla energiamäärällä saadaan nyt seitsemän kertaa enemmän laskentatehoa kuin viisi vuotta sitten.”

Laskentatehon on myös pakko kasvaa. Kansalaiset vaativat nopeutta ja käyttävät digitaalisia palveluja koko ajan enemmän.

Googlen Haminan-toiminta on Ikosen mukaan 90-prosenttisesti hiiletöntä. Google on tukenut Suomessa viiden tuulipuiston kehittämistä. Voimaloiden yhteenlaskettu tuulivoimakapasiteetti on 445 megawattia.

Tuulivoimala tuottaa sähköä paikalliseen sähköverkkoon, josta myös Google ostaa sähkönsä.

Datakeskustoimijoita edustavan Finnish Data Center Forumin (FDCF) hallituksen puheenjohtaja Veijo Terho sanoo, että arviolta noin prosentti koko maailman sähkönkulutuksesta menee datakeskusten käyttöön.

”Suomesta ei ole tarkkoja lukuja. Toimijat eivät anna niitä vedoten liikesalaisuuteen”, Terho sanoo.

Haminan datakeskuksen tehon on ennen nykyistä laajennusta arvioitu olevan noin 100–160 megawattia. Googlen lisäksi toinen merkittävä datakeskus Suomessa on venäläisen Yandex-hakukoneyhtiön laitos Mäntsälässä. Terhon mukaan Yandexin laitoksen mittaluokka on noin 5–10 megawattia.

Suomen valtio tarjoaa isoille datakeskuksille merkittävää veroetua. Yli viiden megawatin konesalien sähkövero on 0,05 senttiä kilowattitunnilta, jonka lisäksi peritään 0,013 senttiä kilowattitunnilta huoltovarmuusmaksua. Alle viiden megawatin konesalien sähkövero taas on 2,253 senttiä kilowattitunnilta.

Terhon mielestä Suomen kannattaa yrittää houkutella datakeskuksia Suomeen, jossa poliittinen ilmapiiri on vakaa, ilmasto on viileä ja esimerkiksi perinteisen teollisuuden investoinnit karkaamassa.

Googlen laitoksella Haminassa historiasta muistuttaa vielä osoite Ensontie 1.

Alun perin Google osti tilat niiden entiseltä omistajalta Stora Ensolta. Metsäyhtiö sulki paikalta Summan paperitehtaan vuonna 2008, ja samalla tehtaalta loppui noin 450 työpaikkaa.

Haminan datakeskuksen ensimmäinen laitos rakennettiin Stora Enson vanhan paperitehtaan tiloihin. Rannassa sijaitseva punatiilinen rakennus on Alvar Aallon käsialaa. Google on peittänyt rakennuksen ikkunat mutta pyrkinyt pitämään sen ilmeen ennallaan. Taustalla näkyy jo valmiita laajennusosia.­

Google rantautui Haminaan vuonna 2009, ja datakeskuksen ensimmäinen osa aloitti toimintansa kaksi vuotta myöhemmin. Uuden laajennusosan valmistumisen lisäksi Google siis juhlistaa tänä vuonna Haminan-hankkeensa 10-vuotista taivalta. Juhlia ei ole suunnitteilla koronaepidemian takia, mutta ainakin virtuaalinen tilaisuus on luvassa.

Uusi laajennusosa nostaa datakeskuksen työntekijämäärän yli 400:ään. Aiemmin keskuksen pyörittämiseen on tarvittu noin 350 ihmisen työpanos.

Ensimmäiset palvelinlaitokset rakennettiin paperitehtaiden vanhoihin tiloihin, joissa näkyy myös Alvar Aallon kädenjälki. Nyt uusi laajennusosa on saanut täysin uudet tilat.

Uuden laajennusalueen reunalla meren rannalla on keskuksen työntekijöiden virkistyskäytössä Stora Enson aikana rakennettu, myös Aallon suunnittelema vanha sauna. Siitäkään ei ole korona-aikaan ollut iloa, Ikonen harmittelee.

Saunan ja uuden laajennusosan välissä on iso tyhjä hiekkakenttä.

Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen uskookin vakaasti, että Google aikoo edelleen laajentaa. Muhosen mukaan kaupunki teki kaikkensa saadakseen Googlen investoinnit juuri Haminaan. Myös Google kertoo verkkosivuillaan, että ”paikallinen työryhmä on ponnistellut poikkeuksellisen kovasti valintaprosessin aikana”.

”Kaupungilla on rooli liittyen maapolitiikkaan, kaavoitukseen ja infrastruktuurin rakentamiseen. Olemme pyrkineet siihen, että alueella on mahdollista tehdä laajennusta”, Muhonen sanoo.

Muhosen mukaan Hamina ja koko alue ovat tyytyväisiä Googlen investointeihin. Runsaan 20 000 asukkaan Haminassa yli 400 ihmistä työllistävä yritys on merkittävä. Rakentamisen aikana käsipareja on ollut moninkertaisesti.

”Google on tuonut tänne täysin uuden toimialan, joka on tulevaisuuden ala. Investointien taloudelliset vaikutukset ovat laajat”, Muhonen sanoo.

Osa vaikutuksista yllättää. Paikallinen pubikulttuuri on uudistunut irlantilaisten ja brittityöntekijöiden ansiosta.

”Se on laajentanut olutvalikoimia”, Muhonen sanoo.

Ikonen varoo visusti vihjaamasta mitään liittyen siihen, onko datakeskukseen tulossa uusia laajennuksia. Laajennushankkeet ovat valtavia investointeja, joita Suomi ja Haminan alue haluavat kipeästi houkutella.

”Meillä ei ole uutisia.”

Google hallitsee jo isoa aluetta Haminassa. Datakeskusten kokoa verrataan usein mielellään Eduskuntataloon. Esimerkiksi Telian datakeskus Helsingin Pitäjänmäessä on kahden Eduskuntatalon kokoinen.

Googlen Haminan-datakeskusalueen kiinteistöt olisivat ennen laajennusta täyttäneet 42 Eduskuntataloa. Uusi laajennus taas kattaisi 25 Eduskuntataloa.

Silmämääräisesti alueelle mahtuisi toinenkin kolmannen laajennusosan kokoinen kokonaisuus.

Googlen uusi datakeskus sijaitsee suoraan meren rannalla. Kuvassa oikealla jäähdytinkeskus ja etualalla hiekkakenttä. Taustalla näkyvät alueen ensimmäiset datakeskukset, jotka on rakennettu paperitehtaan vanhoihin tiloihin.­

”Palaan siihen, että silloin kun on päätetty perustaa ensimmäinen datakeskus, on pohdittu, että alueella on myös tilaa laajentaa”, Ikonen sanoo.

Datakeskuksesta vastaa Googlen omistuksessa oleva Tuike Finland -niminen yhtiö, jonka liikevaihto oli hieman alle 577 miljoonaa euroa vuonna 2019. Googlen emoyhtiö Alphabet teki viime vuoden viimeisellä neljänneksellä saman summan alle vuorokaudessa.

Googlen vallan kasvu ja verosuunnittelu huolestuttavat monia. Myös päättäjät ja Euroopan unioni ovat halunneet puuttua teknologiajättien ylivaltaan. Googlen Euroopan-toiminnoista vastaavan yhtiön pääkonttori on Irlannissa. Valtion yritysveroprosentti on Suomen 20 prosenttiin verrattuna alhainen eli 12,5 prosenttia. Irlanti on myös kehittänyt erilaisia järjestelyjä, joiden kautta esimerkiksi teknologiayhtiöt maksavat veroja vieläkin pienemmällä prosentilla.

Kaupunginjohtaja Muhonen korostaa, että datakeskus maksaa yhteisö- ja kiinteistöveronsa Suomeen. Tuike Finland oli toissa vuonna Suomen 23. suurin yhteisöverojen maksaja noin 29 miljoonalla veroeurolla. Eniten veroja pulitti Bayer Nordic, runsaat 131 miljoonaa euroa. Google Finland ei maksanut euroakaan veroja Suomeen vuonna 2019.

”Puhutaan siitä, että Google on maailman huippua verosuunnittelussa. Haminassa taas Tuike Finland maksaa kaikki yhteisöverot Suomeen. Kolmasosa veroista tulee siihen kuntaan, jossa yhtiö toimii eli Haminaan”, Muhonen sanoo.

Datakeskus on myös Haminan suurin yksittäinen kiinteistöverojen maksaja.

Älypuhelimen omistajana ja internetiä päivittäin käyttävänä on vaikeaa nähdä arkea ilman Googlea. Mitä arki olisikaan, jos kaikki palvelinkeskukset jonkin kriisin seurauksena sammuisivat? Ikonen välttää korostamasta uhkien mahdollisuutta.

”Koko toimiala varautuu kaikennäköiseen, mutta en näe mitään yksittäistä isoa uhkaa.”

Entäpä jos koko keskuksen toiminta pysähtyisi sähkökatkoksen takia?

”Varmistamme, että kansalaisille ei sellaisesta näy mitään.”

Varautumisessa palataan jälleen siihen, että palvelinkeskuksista on tullut nykyelämän peruspilareita, kuten vaikkapa vesi ja sähkö. Riskeihin varaudutaan useilla eri järjestelmillä. Turvallisuuteen liittyvät esimerkiksi sähkön häiriötöntä kulkua varten rakennetut varavoimalat, järeä vartiointi ja valtava laitoksen alueella oleva vesisäiliö mahdollisia tulipaloja varten. Ikonen ei sen tarkemmin kerro, mihin kaikkeen laitoksessa pitää varautua.

”Sen takia pitää saada varmistettua ja varmistamisen jälkeen varmistettua, ettei asiakkaalle näy mitään häiriöitä. Meidän tärkein tehtävämme on pitää huolta, että data on turvassa ja saatavilla.”

Tieto on valtaa. Sen Google varmasti tietää paremmin kuin moni muu. Ikosen työtä on pitää samaan aikaan tiedon valtateiden liikenne sujuvana mutta estää tiedon päätyminen vääriin käsiin. Siksi Ikonen ei voi päästää ulkopuolisia datakeskuksen salaperäisiin konesaleihin.

”Siellä olevan datan pitää olla turvassa. Mitä lähempänä data center flooria ollaan, sitä vähemmän ihmisiä sinne pääsee.”

Ikosen mukaan palvelinsalissa käyntiin täytyy olla aina jokin aito palvelujen tuottamiseen liittyvä syy, kuten koneiden huolto tai korjaaminen.

”Sinne ei voi mennä vain kurkistelemaan, valitettavasti.”

Ikonen kertoo itse käyvänsä palvelinsalissa vain silloin, kun siihen on tarvetta. Hän ei täsmennä, mikä sellainen tarve voisi olla. Joka tapauksessa sellainen tulee johtajalle vastaan harvoin.

”Aikani kuluu enimmäkseen videopalavereissa ja konferensseissa.”

Haminan datakeskuksen johtaja Lauri Ikonen.­

Google on julkistanut kuvia konesaleistaan täsmentämättä, mistä kuvat on otettu. Moni Googlen työntekijäkin vain haaveilee näkevänsä palvelinsalin omin silmin. Ikosen mukaan alle prosentti Googlen 120 000 työntekijästä eli ”googlereista” on koskaan käynyt datakeskuksen sydämessä. Salailu herättää mielenkiinnon, vaikka Ikonen yrittää vakuuttaa, ettei salissa ole mitään ihmeellistä.

”Se on aika paljon tylsempi paikka kuin moni kuvittelee, riveittäin palvelimia ja erilaisia verkkolaitteita. Valoja vilkkuu ja kuuluu tietokoneiden murina. Se on pääosin siinä.”