Osakkeet halpenivat tiistaina aamupäivällä tuntuvasti, koska monet sijoittajat pelkäävät inflaation kiihtyneen voimakkaasti Yhdysvalloissa. Toinen keskeinen syy halpenemiseen on huolet koronaviruspandemian pahenemisesta Aasiassa.

Suurimpien eurooppalaisten yhtiöiden osakkeiden hintakehitystä mittaa Stoxx 600 heikkeni puolen päivässä maissa kaksi prosenttia. Japanissa Tokion pörssin yleisindeksi heikkeni tiistaina kolme prosenttia. Japanissa on vaadittu lisää hätärahoitusta pandemian kansanterveydellisten ja taloudellisten vahinkojen torjumiseksi.

Toimialoista osakkeet halpenivat etenkin teknologiateollisuudessa, kaivosteollisuudessa ja matkailualalla. Tosin maanantaina osakkeet kallistuivat taas Euroopassa uusiin ennätyksiin, joten niiden halpeneminen kertoo vain levottomuudesta.

Yhdysvalloissa inflaatiovauhti eli hintojen yleinen kallistuminen oli maaliskuussa 2,6 prosenttia. Inflaatiovauhti kiihtyi tuntuvasti helmikuuhun verrattuna, jolloin se oli 1,7 prosenttia. Tiedot inflaation kehittymisestä huhtikuussa julkaistaan keskiviikkona.

Monien sijoittajien huolena on, että Yhdysvaltojen keskuspankki joutuu kiristämään rahapolitiikkaan arvioitua nopeammin inflaation kiihtymisen takia. Keskuspankki on tähän mennessä toistuvasti kuitenkin antanut ymmärtää, että kiristyksiä ei ole näköpiirissä, koska talouden elpyminen on yhä kesken.

Viime kesänä keskuspankki myös muutti hintavakaustavoitettaan joustavammaksi, mikä tarkoittaa, että se on valmis sietämään tilapäisesti yli kahden prosentin inflaatiovauhtia.