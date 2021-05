Yli puolet Fortumin tuloksesta tulee Uniperin liiketoiminnoista.

Energiayhtiö Fortumin liiketulos koheni tammi–maaliskuussa selvästi vuodentakaiseen verrattuna. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,17 miljardia euroa, kun vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla liikevoitto oli 393 miljoonaa euroa. Tulosparannusta tekivät kaikki Fortumin liiketoiminta-alueet.

”Fortumin vuosi on alkanut erittäin vahvasti. Teimme tarvittavia muutoksia strategiamme toimeenpanon vauhdittamiseksi ja markkinaolosuhteet tukivat liiketoimintaamme huomattavasti haasteellisemman vuoden 2020 jälkeen”, toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo tiedotteessa.

Suurin osa Fortumin alkuvuoden tuloksesta tulee Uniperista, jonka Fortum raportoi omana segmenttinään. Uniperin vertailukelpoinen liikevoitto tammi–maaliskuussa oli 711 miljoonaa euroa.

”Uniperin tulos oli erittäin vahva, jopa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen erittäin hyvään tulokseen verrattuna”, Rauramo sanoo.

Fortum on alkuvuoden aikana tiukentanut otettaan Uniperista, sillä se on ollut tuskastunut vauhtiin, jolla Fortumin ja Uniperin yhteistyön syventäminen on lähtenyt käyntiin. Fortum laittoi lähes koko Uniperin ylimmän johdon uusiksi: vaihtoon menivät niin toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasiainjohtaja kuin strategiajohtajakin.

”Tavoitteemme on, että jatkossa Fortumin ja Uniperin johtoryhmät työskentelevät entistä enemmän yhdessä, jotta varmistamme tehokkaan päätöksenteon molemmissa yhtiöissä ja nopeamman arvonluonnin koko konsernissa”, Rauramo sanoo.

Yhteistyön tiivistäminen on sittemmin vauhdittunut, ja tällä viikolla Fortum kertoi tarkempia tietoja tulevaisuuden työnjaosta. Suunnitelman mukaan Fortum johtaa tulevaisuudessa molempien yhtiöiden pohjoismaisia vesivoimatoimintoja ja vastaavasti Uniper johtaa molempien yhtiöiden tuuli- ja aurinkovoiman ja vetyliiketoiminnan kehittämistä.