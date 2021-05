Bryggeriet Vestfyen on Olvia selvästi pienempi yhtiö.

Panimoyhtiö Olvi ostaa 61 prosentin enemmistön tanskalaisesta Bryggeriet Vestfyen -yhtiöstä ja tekee ostotarjouksen vähemmistöstä.

Vuonna 1885 perustettu Bryggeriet Vestfyen on Tanskan neljänneksi suurin panimo, joka valmistaa olutta, vesiä ja virvoitusjuomia.

Kauppahinta määräenemmistöstä on 6,8 miljoonaa euroa. Kaupan toteutumisen ehto on, että Olvi saa kasvatettua omistuksensa 90 prosenttiin, mutta Olvilla on oikeus hyväksyä kauppa myös pienemmällä osuudella. Tanskalaisyhtiön suurimmat omistajat suosittelevat kaupan hyväksymistä.

Vestfyenin panimo työllistää 100 ihmistä ja se tuottaa vuodessa reilut 65 miljoonaa litraa. Olvi on selvästi suurempi, liki 770 miljoonan litran vuosimyynnillä.

Toimitusjohtaja Lasse Aho sanoi Olvin haluavan kasvattaa yhtiötä paikallisista lähtökohdista. Nykyiset tuotantolaitokset jatkavat ja toimiva johto siirtyy Olvin leipiin.

”Tanskan markkina on erittäin kilpailtu, mutta Olvi-konsernille hyvää kasvupotentiaalia omaava markkina. Yrityksen maantieteellinen sijainti on hyvä, lähellä Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden juomamarkkinoita. Olemme iloisia saadessamme uudelta markkinalta panimoyrityksen, jolla on kyky tuottaa monipuolista ja trendikästä tuotevalikoimaa”, Aho sanoi tiedotteessa.