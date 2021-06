Yhdysvaltalaisviranomainen on kerännyt työnantajien toimintaa koskevia kanteluita koronavirukseen liittyen. Osa kanteluista on kohdistunut myös suomalaisiin pörssiyhtiöihin.

Koronaviruksen aiheuttama tartuntariski on asettanut etenkin palvelu- ja teollisuusalojen työnantajat tilanteeseen, jossa työoloja on pitänyt kehittää pandemiaolosuhteisiin sopiviksi.

Työnantajien koronalinjauksiin on lukeutunut esimerkiksi maskipakkoja, turvavälejä sekä käsidesin riittävää käyttöä turvallisen työtilan varmistamiseksi.

Joskus koronaturvallisuusohjeet tai niiden noudattaminen jäävät kuitenkin vaillinaisiksi, ja työntekijät kokevat tarpeelliseksi ilmoittaa turvallisuusrikkomuksista viranomaisille.

Yhdysvalloissa työpaikalla tapahtuneista työturvallisuusrikkomuksista voi ilmoittaa Yhdysvaltain työministeriön alaisen työterveys- ja työturvallisuusviranomaisen OSHA:n verkkosivujen kautta. OSHA on myös kerännyt tilastotietoa työntekijöiden korona-aikana tekemistä työnantajaa koskevista kanteluista.

” Osassa kantelun kohteena on esimerkiksi heikko ilmastointi, osassa ohjeiden laiminlyönnin uskotaan johtaneen jopa työntekijän kuolemaan.

Suomalaisista yrityksistä OSHA:n listalla ovat pakkausvalmistaja Huhtamäki sekä nostureita valmistava ja kunnostava Konecranes, joilla on kummallakin toimipisteitä Yhdysvalloissa.

Huhtamäkeä koskevissa kanteluissa kritisoitiin esimerkiksi työtilojen heikkoa ilmastointia sekä riittämätöntä siivousta työntekijällä todetun koronavirustartunnan jälkeen.

Konecranesia koskevan kantelun mukaan työnantaja ei ole vaatinut koronavirukselle altistuneita työntekijöitä jäämään karanteeniin tai edes informoinut työntekijöitä mahdollisista työpaikalla tapahtuneista altistuksista. Lisäksi kantelussa kerrotaan riittämättömistä hygieniaohjeistuksista.

Kuka tahansa voi kuitenkin sanoa kantelussa mitä tahansa, joten niiden todenmukaisuuteen on syytä suhtautua pienellä varauksella.

Eniten kanteluita Yhdysvalloissa on tehty sosiaali- ja terveysalan työnantajista. Toiseksi eniten kanteluita on kaupan alalta ja kolmanneksi eniten teollisuudesta. Yksittäisistä yrityksistä eniten kanteluita on tehty Yhdysvaltain postilaitoksesta.

Kaikkea työtä ei voi tehdä etänä. Kuvassa tehtiin lonkkaproteesileikkausta Kainuun keskussairaalassa Kajaanissa 8. heinäkuuta 2020.

Kantelut ovat vakavuudeltaan vaihtelevia; osassa kantelun kohteena on esimerkiksi heikko ilmastointi, kun taas osassa koronaturvallisuusohjeiden laiminlyönnin uskotaan johtaneen jopa työntekijän kuolemaan.

Suomessa työnantajan on arvioitava työpaikan riskejä koronavirustilanteen näkökulmasta sekä pidettävä listaa työntekijöistä, jotka ovat altistuneet työssä koronalle.

Näin on aluehallintoviraston työsuojeluviranomaisten mukaan. Velvollisuus koskee kaikkia toimialoja.

Jos työntekijä toivoo tarkastusta omalle työpaikalleen, hän voi olla työsuojeluun yhteyksissä puhelimitse tai sähköpostilla. Työsuojelun mukaan ongelmista olisi kuitenkin ensin hyvä keskustella esimiehen kanssa.

Koronavuonna puhelinneuvonnan yhteydentotot lisääntyivät noin viidenneksellä. Myös työsuojelun verkkopalvelun kävijämäärissä näkyi koronan aiheuttama lisääntynyt tiedon tarve.

Työsuojelun viestinnän mukaan koronaan liittyviä kirjattuja yhteydenottoja on tehty vajaat 200. Näihin yhteydenottoihin sisältyy kuitenkin työympäristön turvallisuuden lisäksi työsuhteisiin liittyviä tilanteita.

Noin kolmannes kirjatuista yhteydenotoista koskee sosiaali- ja terveysalaa, ja jatkotoimenpiteisiin on puolestaan johtanut noin 20 yhteydenottoa.

Asiakasaloitteisten tarkastusten lisäksi koronaturvallisuutta koskevissa asioissa on tehty myös viranomaisaloitteista valvontaa.

” Työntekijät saattoivat pandemian alussa jopa pelätä työpaikalle menemistä.

Huolestuneet työntekijät ovat olleet yhteyksissä myös omiin ammattiliittoihinsa.

Palvelualojen ammattiliitto Pamin työympäristöasiantuntijan Merja Vihersalon mukaan pandemian alussa liittoon tuli yhteydenottoja työpaikkojen koronaturvallisuudesta.

”Silloin elettiin hektisiä aikoja ja piti luoda uusia toimintatapoja”, Vihersalo kertoo.

Työntekijät saattoivat Vihersalon mukaan pandemian alussa jopa pelätä työpaikalle menemistä sekä työlle välttämättömiä fyysisiä asiakaskontakteja. Myös monet riskiryhmäläiset ilmaisivat huolensa.

Vihersalon mukaan työnantajat lähtivät kuitenkin pääsääntöisesti hyvin vastuullisesti miettimään ratkaisuja pandemian luomiin ongelmiin.

”Mitään massiivista negatiivista vyöryä ei ole ainakaan meidän suuntaan tullut. Omalta osaltani kiittäisin työnantajia siitä, että asiat on hoidettu hyvässä hengessä.”

Teollisuusliiton työympäristöpäällikön Vesa Kotaviidan mukaan teollisuusalojen työnantajat ovat pääasiassa suoriutuneet hyvin koronaturvallisuusasioissa.

”Tilanne oli kaikille uusi ja haastava, mutta tietojeni mukaan vähäisin vaurion on selvitty. Kaikki ovat ymmärtäneet, että jos asioita ei hoideta kunnolla, niin toiminta työpaikoilla pysähtyy.”

” Haasteita aiheuttaa se, ettei työsuojeluviranomainen pääse valvomaan esimerkiksi sitä, miten työpaikoille kuljetaan.

Pandemian alussa Teollisuusliittoon tuli yhteydenottoja lähinnä siitä, voivatko työnantajat pakottaa työntekijät käyttämään maskeja. Kotaviidan mukaan lähtökohtana tällaisissa tilanteissa oli riskien arviointi.

”Työnantajien pitää kartoittaa ne tilanteet ja kohtaamiset, joissa virus mahdollisesti tarttuu. Teollisuudessa pitää huomioida myös ulkopuolisia riskitekijöitä, vaikka sisäiset toiminnot ja riskitekijät olisikin saatu hallintaan.”

Kotaviita huomauttaa, että koronaturvallisuuden takaamiseksi ei ole riittävää välttää tartuntoja vain työtiloissa. Haasteita aiheuttaa se, ettei työsuojeluviranomainen pääse valvomaan esimerkiksi sitä, miten työpaikoille kuljetaan.

Mitään suoranaisia työturvallisuusrikkomuksia ei ole kantautunut Kotaviidan korviin. Kotaviidan mukaan rikkomus vaatisi sitä, että työntekijä on esimerkiksi pakotettu työskentelemään karanteenista huolimatta tai sellaisissa olosuhteissa, joissa riski sairastumiseen on suuri.

Liittoon on kuitenkin tullut yhteydenottoja tilanteista, joissa työntekijällä on ollut epäily koronavirustartunnasta tai jopa vahvistettu tartunta, mutta muita työntekijöitä on silti vaadittu tulemaan töihin. Lisäksi on syntynyt joitain sellaisia riitatilanteita, joissa työnantaja on hyödyntänyt karanteeniajan suosituksia palkanmaksuperusteiden eväämiseksi.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n selvityksen mukaan 93 prosenttia sen alaisten liittojen jäsenistöstä kokee työnantajansa huolehtineen riittävästi työpaikan turvallisuudesta koronavuoden aikana.

SAK:n mukaan 88 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, että koronan vaikutuksista on keskusteltu avoimesti työnantajan ja henkilöstön välillä. 89 prosenttia myös kokee, että työnantaja on viestinyt koronatilanteesta riittävästi.

Työnantajan toimintaohjeet ovat olleet 89 prosentin mielestä selkeitä, ja 82 prosenttia vastanneista kokee työnantajan olleen aidosti kiinnostunut henkilöstön hyvinvoinnista.

SAK:n mukaan luottamushenkilöt suhtautuvat työnantajien koronatoimiin hieman kriittisemmin. Reilu kolmannes luottamushenkilöistä kokee, ettei yhteistoiminta työpaikalla ole toiminut niin kuin sen pitäisi eikä henkilöstön edustajia ole aidosti kuultu koronakriisin aikana.

Noin puolet puolestaan kokee, että sekä henkilöstövaikutuksia että turvallisuuskysymyksiä on aidosti käsitelty yhteistoiminnassa.

Yhteistoiminnassa koetuista puutteista huolimatta 82 prosenttia luottamushenkilöistä on sitä mieltä, että turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi.

” ”Kevät-talvella asiakkailla alkoi jo esiintyä koronaväsymystä.”

Pamin Merja Vihersalon mukaan on edelleen tärkeää, että riskien arviointia päivitetään.

Hänen mukaansa maskien jatkuvasta käytöstä fyysisesti rasittavassa työssä voi koitua työntekijöille haittoja, joita pitäisi huomioida arvioinnissa. Näitä ovat esimerkiksi hengitysvaikeudet sekä taukojen lisääntynyt tarve.

Kasvomaskien käyttö on työpaikoilla osa työturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta.

Jos omalla työpaikallaan huomaa työturvallisuuteen liittyviä riskejä, asia tulisi Vihersalon mukaan ensisijaisesti selvittää mahdollisimman lähellä ongelman lähdettä.

”Ensimmäisenä pitäisi olla yhteydessä omaan esimieheen sekä työsuojeluvaltuutettuun. Jos tuntuu, että siellä ei tehdä tarpeeksi asian eteen ja ongelma ei korjaannu keskustelemalla, liittoon voi olla yhteydessä. Tarpeen tullen liitto voi myös tehdä aluehallintoviraston kanssa yhteistyötä.”

Vaikka työnantajien puolesta koronaturvallisuudesta onkin huolehdittu Vihersalon mukaan hyvin, riskejä voi hänen mukaansa aiheutua myös asiakkaiden käyttäytymisestä.

”Kevät-talvella asiakkailla alkoi jo esiintyä koronaväsymystä eikä ohjeistuksia välttämättä jaksettu enää noudattaa.”