Keskuspankit ja valtiot eivät S-Pankin Lippo Suomisen mukaan halua ottaa riskiä, että elpymään lähteneen talouden piristy­minen hiipuisi elvytyksen poistamisen myötä.

Koronakriisissä elvytys on ollut massiiviista ja aiempaan verrattuna eroa on siinä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa elvytys on mennyt myös suoraan kotitalouksille.­

Pankit, valtiot ja keskuspankit ovat julkistaneet tällä viikolla omia ennusteitaan talouden elpymisestä. Yksityiskohtaiset arviot vaihtelevat, mutta suunnasta ollaan yksimielisiä: kasvua on luvassa.

Euroopan komission suhdanne-ennusteen perusteella euroalueen bruttokansantuote kasvaa 4,3 prosenttia tänä vuonna ja 4,4 prosenttia ensi vuonna.

Komissio arvioi Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 2,7 prosenttia ja ensi vuonna 2,8 prosenttia. Se on hieman enemmän kuin Suomen valtiovarainministeriön arvio tämän vuoden 2,6 prosentin ja ensi vuoden 2,5 prosentin kasvusta.

Oman talousennusteensa tiistaina julkistaneen Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu toteaa, että koronakriisistä toipumisen pitäisi olla todella paljon nopeampaa kuin vuoden 2008 finanssikriisistä toipuminen.

”Ajattelemme, että nyt ollaan sen suuren kasvusysäyksen ovella. Rokotukset ovat edenneet ja rajoituksia voidaan purkaa. Nyt toivon mukaan ahdingossa olleet palvelualat pääsevät aikamoiseen nousuun ja teollisuushan on jo toipunut”, Koivu sanoo.

Odotuksissa oleva kasvukausi nostaa ilmoille uhan hintojen nousun kiihtymisestä. Myös kovassa nousussa aina viime kevään koronanotkahduksesta asti olleet pörssikurssit laskivat tiistaina laajasti ympäri maailman. Koivun mukaan odotuksissa oleva poikkeuksellisen vahva kasvu aiheuttaa myös epävarmuutta.

”Emmehän me tiedä mitä se tarkoittaa, koska ei tällaista toipumista ole ikinä ennen nähty. Erityisesti Yhdysvalloissa on nyt alettu miettiä, mitä tämä tarkoittaa inflaation kannalta.”

Yhdysvaltojen työministeriö ilmoitti keskiviikkona, että inflaatiovauhti kiihtyi huhtikuussa 4,2 prosenttiin, mikä on selvästi enemmän kuin keskuspankin hintavakaustavoite. Maaliskuussa inflaatio oli 2,6 prosenttia.

Osakkeiden tiistaisen halpenemisen taustalla nähtiinkin olevan sijoittajien pelko inflaation kiihtymisestä. Onko markkinoilla siis tapahtumassa merkittävä käänne?

S-Pankin päästrategi Lippo Suominen toteaa, että kysymys on hyvä, mutta äärimmäisen vaikea.

”Tätähän koko markkina tällä hetkellä pohtii”, Suominen sanoo.

Suomisen mukaan tämän viikon pörssiliikkeet menevät vielä ehdottomasti kurssien normaalin heilumisen piikkiin. Hän muistuttaa, että takana on ”ihan mieletön” nousu.

”Lokakuussa oli jonkinlaista yskintää markkinoilla, mutta muuten viime maaliskuun lopulta on aika tasaisesti tultu ylöspäin. Siinä mielessä tämä on ihan normaalia ja tervettä. On toki hyvä kysymys, miksi kasvu on ollut niin vahvaa, ja ovatko ne vahvuudet nyt häviämässä”, hän pohtii.

S-Pankin päästrategi Lippo Suominen.­

Suominen näkee pörssikurssien tasaisen positiivisen kehityksen olevan seurausta kahdesta asiasta. Ensimmäinen niistä on se, että odotukset pandemian aiheuttamasta romahduksesta olivat pahempia kuin lopulta toteutunut pudotus.

”Maailma ei mennytkään siihen ikuiseen lamaan, mitä aina kurssiromahduksien tullessa säikähdetään”, Suominen sanoo.

Toinen syy on harvinaisen raju elvytys. Suomisen mukaan tämä yhdistelmä on ollut koronan talousvaikutusten torjunnassa äärimmäisen toimiva, mutta nyt kysymys kuuluu, onko elvytys tullut tiensä päähän.

”Kyllä sen täytyy jossain kohtaa tulla. Eihän tämä voi toimia niin, että taloudessa menee hyvin ja siitä huolimatta elvytetään maksimaalisesti joka paikassa. Elvytyksen perusideahan on, että sitä tehdään silloin kun menee huonosti, eikä silloin kun menee hyvin”, Suominen sanoo.

Suomisen mukaan markkinoilla on huolta, että elvytys alkaa kääntyä itseään vastaan, jos taloudessa menee liian hyvin.

”Jos elvytetään silloin kun ei ole tarvetta, tulee ylikuumeneminen.”

Suominen sanoo, että haluttomuus elvytyksen vähentämiseen on kuitenkin tällä hetkellä ”aikamoinen” niin Suomessa kuin maailmallakin. Hän arvioi, että markkinoille ei uskalleta edes vihjata elvytyksen vähentämisestä.

”Voisi sanoa, että keskuspankit ja poliitikot ovat ajaneet itsensä aika nurkkaan. Tavallaan ei kestetä enää pettymyksiä ja varmuuden vuoksi elvytetään.”

Valtiot ja keskuspankit ovat siis vaikeassa paikassa, sen Suominenkin myöntää.

”Jos keskuspankit ja valtiot vähentävät elvytyksestä, se varmasti säikäyttää markkinoita. Toisaalta markkinoita säikäyttää myös se, että ne eivät nyt tee mitään.”

Käytännössä keskuspankit ja valtiot eivät Suomisen mukaan halua ottaa riskiä, että elpymään lähteneen talouden piristyminen hiipuisi elvytyksen poistamisen myötä.

”Toisaalta tätä samaa perustetta voidaan käyttää ikuisesti.”

Nordean Koivun mukaan nopean toipumisen taustalla on kovan elvytyksen lisäksi se, että pahasti koronasta kärsineiden palvelualojen uskotaan kasvavan jatkossakin.

”Finanssikriisissä taas piti monessa maassa vähentää pysyvästi asuntoinvestointeja. Se aiheutti pitkäksi aikaa työttömyyttä, mutta nyt tätä ongelmaa ei ehkä ole”, Koivu sanoo.

Koivun mukaan elvytys on monilla mittareilla ollut paljon finanssikriisiä laajempaa. Erityisesti eroa on siinä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa elvytys on mennyt suoraan kotitalouksille. Samaan aikaan kulutus on pudonnut, mikä on aiheuttanut ison kasan ylimääräisiä säästöjä. Juuri näiden säästöjen purkautumista nyt ennakoidaan.

”Jos niistä huomattava osa purkautuu, se tarkoittaa aika nopeaa kulutuksen kasvua. Voi syntyä myös yläsuuntaan korjausliike, kun kaikki haluavat yhtäkkiä matkustaa, mennä ravintoloihin ja juhlia.”

S-Pankin Suomisen mukaan elvytystä voitaisiin luontevasti alkaa vähentämään, jos inflaatio lähtisi ryöpsähdyksen jälkeen uudestaan hidastumaan.

”Eli talouskasvu saataisiin rauhoittumaan omia aikojaan ihan hyvälle tasolle ja vähitellen vähennettäisiin elvytystä. Se olisi ehkä optimaalinen ympäristö sijoittajien ja myös talouden kannalta”, Suominen sanoo.