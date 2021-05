Bottan toimitusjohtajan mielestä kaksi tuntia lisää anniskeluaikaa ei pelasta yhtään mitään.

Ravintola-alan mielestä ravintoloiden koronarajoitusten kevennykset ovat riittämättömiä.

Hallitus päätti keskiviikkona keventää ravintoloiden aukiolo- ja anniskelurajoituksia helatorstaista alkaen lähes koko maassa.

Pahimman koronavirustilanteen alueilla, kuten Helsingissä ja Turussa, anniskeluaika ruokaravintoloissa pitenee kahdella tunnilla kello 19 asti, aukioloaika tunnilla iltakahdeksaan asti. Baareissa ja muissa alkoholin tarjoiluun painottuvissa ravintoloissa anniskelu on lopetettava kello 18, ja ravintola voi olla auki tunnin pidempään.

Helsingissä Manalaa ja St. Urho’s Pubia pyörittävän Bottan toimitusjohtaja Tomi Söderström sanoo, ettei ruokaravintoloiden lievennyksissä ole ”mitään järkeä”.

”Kaksi tuntia lisää anniskeluaikaa ei pelasta yhtään mitään. Baarienkaan anniskelun lopettamisessa kello 18 ei ole järkeä, koska baarit kuitenkin saavat avata aamulla. Eikö voisi ottaa aamusta tunteja pois ja lisätä iltaan?”

Söderström olisi toivonut, että anniskelu olisi sallittu ainakin kello 21 asti.

”Silloin ravintolat olisivat saaneet niin sanotun illalliskaupankin kotiin. Nyt asiakkaiden pitää tulla syömään ennen seitsemää, jos he haluavat juoda jotain alkoholipitoista ja jotta he ehtivät syödä ennen kahdeksaa. Kiire on syödä.”

Söderström sanoo, että koronavirusepidemian rajoittamiseksi asetetut ravintolarajoitukset ovat muuttaneet ihmisten elämänrytmiä. Ennen epidemiaa ihmisten oli tapana tavata kavereita ja tuttuja ravintoloissa kello seitsemän aikaan.

”Selkeä kuvio tulee olemaan se, että porukka lähtee baarien sulkeutuessa kello 18 kaupan tai Alkon kautta jatkamaan puistoon. Se oli jo tiistaina havaittavissa, kun ilma lämpeni.”

Ravintoloiden etujärjestö Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry katsoo, että hallituksen olisi pitänyt sallia anniskelu vähintään iltakymmeneen asti ja ravintoloiden aukiolo iltayhteentoista asti, koska sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätöksen epidemian toimenpidetasoista luopumisesta.

”Lain mukaisia edellytyksiä ankarille rajoitustoimille ei enää ole”, sanoo Maran toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessa.