Yhdysvaltalainen aktivistisijoittaja vaatii Exxon Mobilin hallitukseen uutta osaamista.

Yhdysvaltalaisen aktivistisijoittajan johtama kampanja öljy-yhtiö Exxon Mobilin hallituksen uudistamiseksi saa tukea useilta isoilta sijoittajilta. Jos aktivistisijoittaja Engine No 1:n ajama esitys menee läpi, Exxonin hallitukseen nousisi myös polttoainejalostaja Nesteen entinen biopolttoainejohtaja Kaisa Hietala.

Näin Hietala nousisi kansainvälisen liike-elämän tasolle, jolla harvoja suomalaisia on nähty. Exxon on yksi maailman suurimmista öljy-yhtiöistä. Se oli 10 vuotta sitten maailman arvokkain yhtiö, ja sen markkina-arvo on yhä noin 250 miljardia dollaria eli runsaat 200 miljardia euroa.

Engine No 1 ajaa Exxonin hallitukseen neljää uutta henkilöä, ja aloite on saanut taakseen jo kolme Yhdysvaltain suurinta eläkerahastoa. Uutistoimisto Reutersin mukaan nämä rahastot – CalSTRS, CalPERS ja New York State Common – omistavat yhdessä runsaan miljardin dollarin arviosta yhtiön osakkeita. Tällä viikolla tukensa kampanjalle antoi Britannian suurin varainhoitaja Legal & General, joka hallinnoi noin miljardin dollarin arvosta Exxonin osakkeita.

Nyt kannattajien seuraan liittyy myös S-Pankki. Pankin hallinnoimat, yhdysvaltalaisiin yhtiöihin sijoittavat rahastot aikovat tukea Engine No 1:n aloitetta yhtiökokouksessa. Rahastot omistavat Exxonia alle viiden miljoonan dollarin arvosta.

”Ilmastonmuutos ja sen huomioiminen yhtiön strategiassa on hallituksen tehtävä. Olemme aktivoituneet tänä keväänä ulkomaisissa yhtiökokouksissa ja yksi keskinen mielenkiintomme kohde on juuri se, miten yhtiöt huomioivat ilmastonmuutoksen”, sanoo S-Pankin sijoitusjohtaja Mika Leskinen.

Leskinen kertoo, että rahastot äänestivät jo viime keväänä Exxonin yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten nimitystä vastaan, koska katsoivat, ettei öljy-yhtiö ole ottanut riittävän vakavasti ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. Tuolloin yritys estää nimitykset kaatui.

Engine No 1 käynnisti Reenergize Exxon -nimeä kantavan kampanjan viime vuoden lopulla. Rahasto katsoo, että Exxon ei ole ottanut ilmastonmuutosta riittävällä tavalla huomioon liiketoiminnassaan. Kun valtio toisensa jälkeen on ilmoittanut hiilineutraaliustavoitteista ja esimerkiksi autoala näkee tulevaisuutensa sähköisenä, on Exxon investoinut massiivisesti öljyntuotantoon. Kampanjan pääviesti on, että tämä vaarantaa omistajien tuotot.

Engine No 1:n mielestä yhtiö tarvitsee hallitukseensa uutta verta kehittämään uutta, kasvukelpoista liiketoimintaa. Hietalan lisäksi hallitukseen ovat ehdolla tuulivoimayhtiö Vestaksen entinen toimitusjohtaja Anders Runevad, Alphabetin innovaatiolaboratorion strategi Alexander Karsner sekä öljy-yhtiö Andeavorin entinen toimitusjohtaja Gregory Goff.

Nimityksistä on nyt käynnissä poikkeuksellisen julkinen riita Exxonin nykyisen johdon ja Engine No 1:n välillä. Exxonin nykyinen johto vastustaa ehdotettuja henkilövaihdoksia. Johto on pyrkinyt julkisuudessa kumoamaan väitteet sen strategian heikkoudesta ja kannustaa osakkeenomistajia äänestämään aloitetta vastaan.

Exxonin yhtiökokous pidetään 26. toukokuuta.