Taustalla vaikutti erityisesti polttoaineiden hintojen voimakas lasku viime keväänä.

Kuluttajahinnat nousivat huhtikuussa 2,1 prosenttia verrattuna viime vuoden huhtikuuhun, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuussa nousutahti oli ollut 1,3 prosenttia.

Vauhtiin vaikutti erityisesti polttoaineiden hintojen voimakas lasku viime keväänä. Polttoaineiden hintojen nousu viime huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun oli huomattavasti suurempi kuin maaliskuusta maaliskuuhun.

Maaliskuussa inflaation vuosimuutos ylitti prosentin rajan ensimmäisen kerran elokuun 2019 jälkeen. Esimerkiksi vuoden 2020 syksynä vuosimuutos junnasi monta kuukautta peräjälkeen 0,2 prosentissa. Tammi- ja helmikuussa luku oli 0,9 prosenttia.

Huhtikuun nousu taas on korkein kuluttajahintojen vuosimuutos sitten vuoden 2015, joka on Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin viitevuosi. Viitekaudella seuraavaksi korkein vuosimuutos on lokakuulta 2018, jolloin kuluttajahinnat nousivat 1,5 prosentin tahtia.

Polttoaineiden lisäksi kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten myös pitkien junamatkojen ja savukkeiden kallistuminen. Laskussa taas olivat asuntolainojen keskikorot, kulutusluottojen korot sekä laivamatkojen, ravintolassa myytävän oluen ja televisioiden hinnat.

Inflaation on odotettu kiihtyvän tänä vuonna talouden elpymisen vuoksi. Euroopan komissio ennustaa euroalueelle tänä vuonna 1,7 prosentin inflaatiovauhtia ja ensi vuodelle 1,3 prosentin vauhtia. Euroopan keskuspankin (EKP) hintavakaustavoitteena on pitää vuotuinen inflaatio lähellä kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä.

Euroalueen inflaation eli hintojen yleisen kallistumisen odotetaan ennakkotietojen perusteella olleen 1,6 prosenttia huhtikuussa. Maaliskuussa kuluttajahintojen nousu oli 1,3 prosentissa.

Myös Yhdysvalloissa inflaatio kiihtyi huhtikuussa tuntuvasti. Keskiviikkona julkistettujen tietojen mukaan inflaatiovauhti oli huhtikuussa 4,2 prosenttia, kun se maaliskuussa oli 2,6 prosenttia.

Nopea hintojen kallistuminen ylitti ekonomistien odotukset ja osakkeet halpenivat keskiviikkona tuntuvasti. Kolmesta keskeisestä osakeindeksistä S&P 500 ja Nasdaq heikkenivät runsaat kaksi prosenttia. Torstaina osakekurssit palautuivat.