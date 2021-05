Liiton mukaan luotonantajat eivät saa kokonaiskäsitystä velkatasosta, jos taloyhtiölainat eivät näy ollenkaan valmistelussa olevassa positiivisessa luottorekisterissä.

Isännöintiliitto vaatii, että myös taloyhtiölainat huomioitaisiin osana kotitalouksien velkaa Suomeen suunnitteilla olevassa positiivisessa luottorekisterissä.

Positiivinen luottorekisteri tarjoaisi luotonantajille tiedot luotonhakijoiden tuloista, luottojen määrästä ja suuruudesta. Samalla velalliset ja viranomaiset saisivat marginaalien kaltaisia tietoja luottojen kustannuksista.

Liitto muistuttaa, että vaikka taloyhtiölainat ovat taloyhtiön nimissä, ne jakautuvat osakkaiden vastuulle ja voivat muodostaa suuriakin lainasummia yksittäisille ihmisille.

Liiton mukaan luotonantajat eivät saa kokonaiskäsitystä velkatasosta, jos taloyhtiölainat eivät näy ollenkaan rekisterissä. Liiton mielestä riskinä on yksittäisten ihmisten hallitsematon velkaantuminen. Inhimillisten seurauksien lisäksi tämä nostaisi taloyhtiölainojen riskitasoja, mistä seuraisi lainahintojen ja marginaalien nousu.

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että taloyhtiöiden tarpeellisten korjausten tekeminen tulee kalliimmaksi. Se johtaisi väistämättä myös asumismenojen nousuun. Taloyhtiölainoilla on erittäin tärkeä merkitys myös uudisrakentamisen rahoittamisessa”, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva tiedotteessa.

Positiivinen luottorekisteri on valmistelussa oikeusministeriössä. Sen asettaman työryhmän esityksessä todetaan, että taloyhtiölainojen kautta tapahtuva velkaantuminen on noussut kotitalouksien kokonaisvelkaantumisessa yhdeksi keskeiseksi osatekijäksi, mutta taloyhtiölainoista ei ole tällä hetkellä mahdollista saada kattavia tietoja kotitaloustasolla.

Jarruna asiassa on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä sähköinen huoneistotietojärjestelmä, jonka kehitys on vielä kesken. Työryhmän esityksen mukaan luottotietorekisteriä on tarkoitus laajentaa koskemaan huoneistotietojärjestelmään sisältyviä taloyhtiölainaosuustietoja heti, kun se on sitä koskevan lainsäädännön ja kehitystyön kannalta mahdollista.

Isännöintiliitto on samaa mieltä siitä, että huoneistotietojärjestelmä on saatava kuntoon ensin. Se on kuitenkin huolissaan järjestelmien kehittämisen tuomasta työmäärästä isännöintialalle ja taloyhtiöille.

”Ei voida vain automaattisesti olettaa, että isännöinti ja taloyhtiöt hoitavat asian tuosta vain. Pelkästään osakeluetteloiden siirto vie todella reippaasti työaikaa niin isännöintiyrityksiltä kuin taloyhtiöiltäkin”, Isännöintiliiton Koro-Kanerva sanoo.