Viime vuonna matkailijamäärä putosi alle neljännekseen edellisvuodesta.

Kreikan matkailukausi alkoi virallisesti perjantaina. Sekä maan hallitus että koronan runtelema matkailuala toivovat, että turistit palaisivat kreikkalaisille rannoille viime vuoden pohjanoteerauksen jälkeen.

Matkailu on Kreikan taloudelle elintärkeä ala ja edustaa maan brutto­kansantuotteesta noin viidennestä. Viime vuonna turismitulot romahtivat 4,3 miljardiin euroon edellisvuoden 18 miljardista.

Maahan saapuneiden matkailijoiden määrä romahti yli 76 prosenttia 7,4 miljoonaan.

Kreikka ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että se vaatii maahan lentäen tai laivalla maan saarille tulevilta matkustajilta rokotustodistusta tai negatiivista koronatestiä.

Matkanjärjestäjät ovat rajoituksista huolimatta valmiina kuljettamaan turisteja Kreikan aurinkorannoille. Matkailujätti Tui järjestää Kreikkaan 120 lentoa toukokuun loppuun mennessä. Ensimmäiset kuusi laskeutuvat perjantaina ja lauantaina 15 lisää.

Kaikkiaan perjantaina ja lauantaina Kreikan kentille laskeutuu noin 150 lentoa ulkomailta. Kesäsesongille koitui takapakki, kun Britannia pani Kreikan keltaiselle listalleen, mikä tarkoittaa että maasta palaavien brittien on kotiin tultuaan jäätävä ainakin viideksi päiväksi karanteeniin.

Kreikkalaiset matkailuajan yrittäjät ennakoivat, että matkustaminen pääsee toden teolla vauhtiin kesä- ja heinäkuun aikana. Osa hotelleista avaa ovensa vasta silloin.

Kreikassa on annettu vajaat neljä miljoonaa koronarokotetta, joten rokotetut edustavat vielä vähemmistöä maan 10,8 miljoonan väestöstä. Maassa on kirjattu reilut 370 000 tartuntaa ja yli 11 200 koronaan liittyvää kuolemantapausta. Ilmaantuvuus viime kahden viikon aikana on Maailman terveysjärjestö WHO:n seurannan mukaan 271 tapausta sataatuhatta ihmistä kohti.

Kreikka ja muut matkailusta riippuvaiset EU-maat toivovat, että EU:ssa päästäisiin pian sopuun todistuksesta, jonka avulla rokotetut, taudin sairastaneet tai negatiivisen testituloksen saaneet ihmiset voisivat matkustaa.

Kreikkalaiset pääsevät nyt itsekin matkustamaan joustavammin ja saarille pääsee mantereelta vapaasti ensimmäistä kertaa sitten marraskuun. Rannan työntekijä kantoi pöytää Kreetan Kissamosissa toukokuussa.­

Matkailukauden avajaisten myötä kreikkalaiset pääsevät itsekin matkustamaan vapaammin. Saarille pääsee nyt mantereelta vapaasti ensimmäistä kertaa sitten marraskuun.

”Viime vuonna kaikki meni kuin sumussa, mutta nyt meillä alkaa toisenlainen turistisesonki. Tavoitteena on saada noin puolet vuoden 2019 liikevaihdosta”, sanoi Kosin saarella baaria pitävä George Segredos.

Naapurisaari Kalymnosilla tunnelmat olivat vaisummat. Viime aikojen tartuntaketjujen vuoksi saarella on voimassa tiukat rajoitukset, mikä kertoo tautitilanteen nopeista vaihteluista.

”Valmistauduimme avaamaan toukokuun alussa, hankkimaan tarvikkeita ja henkilökuntaa ja nyt olemme yhtäkkiä syvästi tappiolla. Sääntöjen jatkuva vaihtelu aiheuttaa meille suurta haittaa”, sanoi saarella rantabaaria pitävä Michalis Petridis.