Suomessa sirupula näkyy muun muassa niin, ettei Sonyn Playstation 5-pelikonsoleita ole myynnissä käytännössä lainkaan.

Maailmanlaajuinen sirupula rajoittaa jo monien arjen laitteiden valmistusta ja saatavuutta, eikä tilanne näytä korjautuvan lähiaikoina. Tätä mieltä on ainakin Yhdysvaltalaisen teknologiajätin IBM:n pääjohtaja Jim Whitehurst kertoi BBC:lle, että voi mennä ”jokunen vuosi” ennen kuin tilanne paranee.

”Teknologian kehittämisen, valmistustehtaan rakentamisen aloittamisen ja sirujen ulos saamisen välillä vain on suuri viive. Joten suoraan sanoen puhumme parista vuodesta ennen kuin saamme toimintaan tarpeeksi lisäkapasiteettia sirupulan kaikkien puolien lievittämiseksi”, Whitehurst sanoi.

Maailman suurimpiin puolijohdeyhtiöihin lukeutuvat TSMC ja Intel ovat ilmoittaneet jo aiemmin, että sirupula ei laannu ainakaan ennen ensi vuotta.

Whitehurstin mukaan IBM joutuu selvittämään vaihtoehtoisia tapoja vastata kuluttajien kysyntään.

”Joudumme pohtimaan uudelleenkäyttöä, tiettyjen laskentateknologioiden eliniän pitkittämistä sekä valmistustehtaisiin tehtävien investointien nopeuttamista, jotta voimme mahdollisimman nopeasti saada lisää kapasiteettia toimintaan.”

Siruja eli piikiekoista valmistetuttuja puolijohdeosia on miltei kaikkialla. Niitä käytetään puhelimien ja tietokoneiden lisäksi esimerkiksi polkupyörissä, autoissa, kodinkoneissa ja työkaluissa. Edistyneimmät sirut ovat jo häviävän pieniä.

Nyt näiden pienten osien puute järisyttää tuotantoketjuja ympäri maailmaa. Konsulttiyhtiö IHS Markitin mukaan sirupula ja muut sotkut tuotantoketjuissa supistivat tuotantoa 1,3 miljoonan ajoneuvon verran vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan sirupula tulee luultavasti vähentämään 1,1 miljoonaa ajoneuvoa pelkästään autonvalmistaja Fordin tuotannosta tämän vuoden aikana. Tämän arvioidaan leikkaavan yhtiön tulosta noin 2,5 miljardilla dollarilla.

Sirupula on pakottanut lukuisia autotehtaita pysäyttämään koneensa väliaikaisesti. Suomessa Valmet Automotive kertoi huhtikuun lopulla, että Uudenkaupungin autotehtaalla pidetään viikon mittainen tuotantotauko puolijohdepulan vuoksi.

Sirupula on iskenyt autoteollisuuteen kovaa. Puolijohteiden kysynnän kannalta sen merkitys on kuitenkin vielä melko pieni. Autotehtaiden käyttämistä puolijohteista arviolta 80 prosenttia tulee taiwanilaiselta TSMC-yhtiöltä, joka valmistaa yli puolet tilaustyönä tehtävistä siruista maailmassa.

The New York Timesin mukaan autoteollisuus synnytti viime vuonna vain kolme prosenttia yhtiön myynnistä. Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat älypuhelinvalmistajat, jotka toivat puolet TSMC:n myynnistä.

Puolijohteiden saatavuus ongelmat ovat siis näkyneet myös elektroniikassa. Esimerkiksi teknologiajätti Apple on mediatietojen mukaan joutunut lykkäämään joidenkin kannettavien tietokoneiden ja Ipadien tuotantoa sirupulan vuoksi. Myös Suomessa tilanne on näkynyt esimerkiksi uusimpien pelikonsoleiden saatavuusongelmina.

Verkkokaupan toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo, että sirupula vaikuttaa tällä hetkellä pelikonsoleiden, komponenttien ja tietokoneiden saatavuuksiin.

”Tässäkin on merkittäviä valmistajakohtaisia eroja ja komponenttitilanteessakin on vihdoin positiivisia merkkejä ilmassa. Muuten tuotantojen pullonkaulat vaikuttavat eniten sesonkituotteisiin, joista erityisesti polkupyörissä on ennenäkemättömän kysyntä, johon maailman tuotantokapasiteetti ei tällä hetkellä pysty vastaamaan”, Porkka kertoo.

Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström sanoo, että on muutamia tuoteryhmiä, joissa tavaraa ei vain saa.

”Pelikonsoleista Playstation 5:t myydään kaikki netissä muutamassa minuutissa sen jälkeen, kun niitä on tullut saataville. Xboxinkin uudet mallit on kysyttyjä”, hän kertoo.

Myös näytönohjaimista on ollut pulaa pitkään. Osasyy tähän on kryptovaluuttojen louhinta, johon vaaditaan paljon tehoa. Sitä voi saada esimerkiksi pelikäyttöön tarkoitetulla näytönohjaimella. Louhinnasta suurin osa tehdään halvan sähkön maissa Kaukoidässä.

”Kyllä näytönohjaimien kysyntä on moninkertainen suhteessa vuoden takaiseen”, Sandström vahvistaa.

Sandströmin mukaan pandemia muuttanut myös kulutustrendejä. Kodinkonekaupan etujärjestö Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n mukaan kodintekniikan kauppa kasvoi viime vuonna yli 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

”Aluksi hyllyt tyhjenivät hyötykäyttöön tarkoitetuista kotitoimiston tarvikkeista ja sen jälkeen koulujen sulkeutuessa lasten työvälineistä. Sitten hieman viiveellä tulivat viihde ja remontointi”, Sandström kertoo.

Myös kodinkoneissa kysyntä ja tarjonta on epätasapainossa. Pulaa on tietyistä malleista, mutta tiskikoneen kyllä saa, jos ei halua jotain tiettyä mallia. Sandström ei tosin osaa sanoa, onko mikrosirupula ainoa syy kodinkonepulaan. Hän viittaa kodinkoneiden vahvaan kysyntään ja Euroopassa suljettuihin tehtaisiin.

Sandströmin mukaan sirupula ei kuitenkaan näy vielä suoraan hinnoissa, sillä ”hintakilpailu on niin kovaa.”

”Suezin kanavan tukkeutuminen viivästytti joitain tuotetoimituksia muutamia päivä tai viikkoja, mutta siitä selvittiin suhteellisen kuviin jaloin. Nyt sen vaikutukset eivät juuri enää tunnu.”