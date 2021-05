Kauppa on tarkoitus saattaa loppuun kolmannen vuosineljänneksen loppupuolella.

Metsäyhtiö UPM myy Pohjois-Walesissa sijaitsevan Shottonin sanomalehtipaperitehtaan ja kaikki siihen liittyvät omistukset Eren Paper Ltd:lle. Kauppa on tarkoitus saattaa loppuun kolmannen vuosineljänneksen loppupuolella.

Kaikki 191 UPM Shottonin työntekijää siirtyvät uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä. UPM:n tiedotteen mukaan Eren aikoo integroida Shottonin tehtaan nykyisiin liiketoimintayksiköihinsä ja tehdä lisäinvestointeja tehdasalueelle.

Shottonin tehtaan sanomalehtipaperituotannon on tarkoitus päättyä syyskuun loppuun mennessä, ja lokakuun alussa tehdas siirtyy Erenin hallintaan. UPM:n mukaan Eren tiedottaa suunnitelmistaan tarkemmin. Nyt on kuitenkin jo päätetty, että tehdasalueella uusiutuvaa energiaa tuottava voimalaitos sekä kierrätyspaperin ja -kartongin keräys- ja lajittelukeskus jatkavat toimintaansa normaalisti muutostöiden ajan, koska niillä on merkittävä asema alueen teollisessa infrastruktuurissa.

Kaupan toteuduttua UPM:n vuotuinen sanomalehtipaperikapasiteetti vähenee 250 000 tonnilla ja vuotuiset kiinteät kustannukset 30 miljoonalla eurolla. Shottonin myynnistä syntyvien säästöjen lisäksi UPM on aiemmin ilmoittanut 130 miljoonan euron säästöistä kiinteissä kustannuksissa viime vuoden jälkipuoliskolla ja kuluvan vuoden alussa tehtyjen toimenpiteiden seurauksena.

UPM kertoi viime vuoden elokuussa sulkevansa Kaipolan paperitehtaan Jämsässä. Tehtaan sulkemisen myötä päättyi noin 450 työtehtävää. Lokakuussa yhtiö kertoi 70 henkilön vähennyksistä pääasiassa Suomessa ja Saksassa. Joulukuussa yhtiö irtisanoi Suomesta noin 180 työntekijää. Tämän vuoden puolella yhtiö on kertonut vähentävänsä 43 työtehtävää sahatavaraa valmistavassa Timber-yksikössään ja aloittavansa yt-neuvottelut, joiden myötä uhattuna on noin 50 työpaikkaa Suomessa, Saksassa ja Itävallassa.

Yhtiössä työskentelee noin 18 000 ihmistä. UPM:n liikevaihto oli viime vuonna noin 8,6 miljardia euroa.

Eren Paperin emoyhtiö Modern Karton Sanayi Ve Ticaret on turkkilaisen teollisuuskonserni Eren Holdingin kartonki- ja aaltopahviyhtiö.