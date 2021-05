Keskisuomalainen osti perjantaina Ilkka-yhtymän osakkeita noin 4,5 miljoonalla eurolla KPK Yhtiöiltä.

Viestintäyhtiö Keskisuomalainen on noussut perjantaina tehdyillä osakekaupoilla samalla alalla toimivan Ilkka-yhtymän suurimmaksi osakkeenomistajaksi.

Keskisuomalainen kertoo ostaneensa Ilkka-yhtymän I- ja II-osakkeita yhteensä lähes 4,5 miljoonalla eurolla KPK Yhtiöiltä eli entiseltä Keski-Pohjanmaan Kirjapainolta. Keskisuomalaisen omistusosuus on kaupan myötä 11,8 prosenttia. Huhtikuun lopussa päivitetyn Ilkka-yhtymän omistajaluettelon mukaan Keskisuomalaisen omistusosuus oli 8,5 prosenttia.

Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi kertoo tiedotteessa, että yhtiö pyrki olemaan rakentava ja aktiivinen osakkeenomistaja Ilkka-yhtymässä.

”Meille tuli mahdollisuus ostaa hieman lisää Ilkka-yhtymän osakkeita, ja tartuimme tilaisuuteen. Ilkka-yhtymä on hieno ja hyvin johdettu yhtiö. Uskomme myös, että sijoitus on meille tuottoisa. Yhtiö on taseeltaan vahva ja erinomainen osingonmaksaja.”

Keskisuomalaisen osakekaupat jättävät Ilkka-yhtymän toiseksi suurimmaksi osakkeenomistajaksi muun muassa Karjalaista kustantavan Punamusta Median, joka omisti Ilkka-yhtymästä huhtikuun lopussa 10,3 prosenttia.

Ilkka-yhtymä julkaisee Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Keskisuomalaisen lehtituotteisiin kuuluu yli 90 mediaa.