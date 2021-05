Kiihtyvä inflaatio voi ruhjoa koko maailman­taloutta, ja sijoittajat ovat peloissaan – Hintojen kallistumisessa on silti monta puolta

Inflaatiovauhti Yhdysvalloissa kiihtyi huhtikuussa 4,2 prosenttiin. Se on silti kaukana 1970- ja 1980-lukujen öljykriisien vauhdista.

Yhdysvalloissa inflaatiovauhti kiihtyi huhtikuussa merkittävästi. Odotuksia nopeampi inflaatio ravisteli osakemarkkinoita viime keskiviikkona. Osakkeiden välittäjät seurasivat New Yorkin pörssissä tarkkaavaisesti, mitä markkinoilla tapahtui.­

Inflaatio on kuin auringonsäteily. Liian voimakkaana se on vaarallista, mutta samalla se on liki talouden elinehto.

Etenkin Yhdysvalloissa sijoittajat ovat säikähtäneet inflaation tuntuvaa kiihtymistä. Siksi osakkeet ovat ajoittain halvenneet merkittävästi.