Euralaisyhtiön teettämän tutkimuksen mukaan harva suomalainen tietää, että Suomessa myytävä multa on turvetta.

Kaupoissa myytävä multa on pääosin soilta peräisin olevaa turvetta.­

Multa- ja lannoiteseoksia valmistava Biolan luopuu turpeen käytöstä vuoteen 2040 mennessä. Euralaisyhtiö on ensimmäinen multa-alan yritys, joka hylkää turpeen mullan tuotannossa.

Biolan kertoo tiedotteessaan, että sen tavoitteena on valmistaa tulevaisuudessa multaseoksia uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista.

”Biolan on koko historiansa ajan panostanut multansa vastuullisuuteen. Yhtiö on käyttänyt kierrätysraaka-aineita koko yrityksen olemassaolon ajan, ja kiertotaloutta on toteutettu jo ennen kuin koko termiä oli keksitty”, perustelee Biolanin tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fontell päätöstä tiedotteessa.

Biolan aikoo hankkia kierrätysraaka-aineita multaan muun muassa maataloudesta ja metsäteollisuuden sivuvirroista. Lisäksi yhtiö korvaa turvetta uusiutuvalla rahkasammaleella.

Biolanin luopumispäätös turpeesta tapahtuu samaan aikaan, kun turpeen energiakäyttö on vähenemässä päästöoikeuden hinnannousun ja verotuksen kiristymisen takia.

Viime viikolla valtion turveyhtiö Vapo tiedotti muuttavansa nimensä Neovaksi. Yhtiö kertoi vähentävänsä energiaturpeen tuotantoa ja keskittyvänsä turpeisten kasvualustojen, aktiivihiilen ja tuulivoiman tuotantoon.

Turvetuottajat ovat turvemurroksen keskellä korostaneet, etteivät kasvihuoneet tule toimeen ilman turvetta. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) turvetyöryhmän loppuraportti heijastelee tätä näkemystä.

TEM:n raportin mukaan mukaan energiaturpeen tuotannon vähentyminen voi vaikuttaa koko elintarviketuotannon kannattavuuteen, koska kasvu- ja kuiviketurpeen korvaavia vaihtoehtoja on heikosti saatavilla.

Biolanin teettämän tutkimuksen mukaan moni suomalainen ei tiedä, että Suomessa myytävät multasäkit sisältävät soista otettua turvetta. Yli 70 prosenttia ihmisistä myönsi suoraan, ettei ole perillä siitä, mitä kaupoissa myytävä multa pitää sisällään. Mullan raaka-aineen lähteestä tiesi vastaajista vain 21 prosenttia.

Ammattimaisessa kasvihuonevihannesten viljelyssäkin käytetään kasvualustana pääasiassa turvetta. Tämän tiesi kuitenkin vain 15 prosenttia suomalaisista.

Tutkimuksen mukaan suomalaisista 75 prosenttia toivoisi multien olevan valmistettu mahdollisimman ekologisesti. Samoin 74 prosenttia näki kierrätysraaka-aineiden käytön mullan valmistuksessa järkeväksi.

”Multien ajatellaan olevan ’vain multaa’, eikä siihen liittyviä vastuullisuuskysymyksiä täysin tiedosteta”, Biolanin Fontell sanoo.

Biolanin mielestä syynä kuluttajien tietämättömyyteen on alan ”hyssyttely”.

Yhtiön mielestä kuluttajat eivät saa asianmukaista tietoa mullan raaka-aineista, ja vaikka kaikkien multa-alan toimijoiden mullasta valtaosa on ollut turvetta, toimialalla asiaa on Biolanin mukaan haluttu ”lakaista maton alle”.