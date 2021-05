Myös muutamat suursijoittajat tukevat Follow This -aktivistiryhmän esitystä.

Öljy-yhtiö Shell joutuu yhtiökokouksessaan tiistaina 18. toukokuuta lujille siitä, onko sen suunnitelma ilmastopäästöjen vähentämiseksi riittävä vai pitäisikö tavoitteet nostaa korkeammalle.

Shell on luvannut vähentää riippuvuuttaan öljystä ja siirtää painopistettä uusiutuvaan energiaan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä ja tavoitella nettopäästöjensä vähentämistä nollaan vuoteen 2050 mennessä. Yhtiön osakkeenomistajat voivat yhtiökokouksessa osallistua neuvoa-antavaan äänestykseen yhtiön ilmastotavoitteesta.

Aktivistisijoittajien ryhmä Follow This katsoo tavoitteen keskittyvän liikaa Shellin hiilijalanjäljen pienentämiseen eikä yhtiön kokonaispäästöjen vähentämiseen. Se tuo yhtiökokoukseen oman esityksensä yhtiön päästövähennystavoitteeksi.

Follow This on noudattanut samaa toimintatapaa myös kahden muun öljy-yhtiön, BP:n ja Totalin, yhtiökokouksissa. Aktivistit eivät saaneet BP:ssä tavoitettaan päästövähennyksistä läpi, mutta eräänlaisena myrskyvaroituksena yli 20 prosenttia osakkeenomistajista tuki Follow This -ryhmän esitystä.

The Guardian -lehden mukaan Shellin yhtiökokouksen kannalta kiinnostavaa on, että Follow This on saanut taakseen institutionaalisia sijoittajia. Hollantilainen eläkerahasto Aegon ja brittiläinen sijoitusyhtiö RWC Partners aikovat tukea sen tavoitteita. Brittiläinen hedge-rahastoihin keskittynyt miljardööri Chris Hohn ja sijoitusneuvoja Pirc ovat myös kehottaneet sijoittajia tukemaan ryhmää.

Shell on kehottanut osakkeenomistajia äänestämään Follow This -ryhmän esitystä vastaan. Shellin mielestä kilpaileva ilmastotavoite on turha, koska yhtiön oma strategia kuvailee yksityiskohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti, miten Shell toteuttaa siirtymän energiantuotannossaan.

Shellin tarkoituksena on vähentää öljyntuotantoa muun muassa myymällä öljykenttiään. Se kuitenkin lisää samaan aikaan maakaasun tuotantoa. Tämä vähentää sen myymän fossiilisen energian keskimääräisiä päästöjä, mutta Follow Thisin mukaan Shellin kokonaispäästöt laskevat vain kymmenisen prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana.

Tämä on ryhmän mielestä liian vähän verrattuna Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen, jonka mukaan maapallon keskilämpötilan nousu pysyisi selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan.

Follow This -ryhmän perustaja, hollantilainen Mark van Baal sanoo Guardianissa, että öljy-yhtiöt ovat suureellisesti lupailleet olevansa hiilineutraaleja vuonna 2050 mutta esittäneet vähän näyttöä siitä, mitä ne aikovat tehdä sitä ennen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Van Baalin mielestä öljy-yhtiöiden pitäisi esittää todisteita siitä, että ne pystyvät vähentämään päästöjään 25–40 prosenttia jo vuoteen 2030 mennessä siirtämällä investointeja puhtaampaan energiaan. Shell on kertonut investoivansa lähivuosina 15–18 miljardia euroa, joista 1,5–2,5 miljardia euroa aiotaan suunnata uusiutuvaan energiaan.