Osakevaihdolla toteutettava yrityskauppa laittaa uusiksi maineensa tahranneen Privanet Groupin liiketoiminnan, johdon ja nimen.

Sijoituspalveluyhtiö Privanet Group aikoo ostaa osakevaihdolla energiainfrarakentaja Skarta Groupin eli entisen Suomen Maastorakentajat -nimisen yhtiön. Privanet Groupin nimi on tarkoitus muuttaa Skarta Groupiksi ja yhtiön toimiala muuttaa vastaamaan uutta toimialaa.

”Skarta Groupin hankinnan myötä koko emoyhtiön liiketoiminta ja toimiala muuttuu, kun siitä tulee uuden ajan teknologiayhtiö”, sanoo Privanet Groupin toimitusjohtaja Riku Lindström tiedotteessa.

Yritysjärjestely on tarkoitus toteuttaa järjestämällä suunnattu osakeanti Skarta Groupin osakkeenomistajille. Skarta Groupin osakekannan arvoksi on alustavasti määritelty 40 miljoonaa euroa.

Skarta Groupin nykyisten osakkeenomistajien lisäksi osakkeita suunnataan Aktiiviomistajat-nimiselle sijoittajaryhmälle, joka on antanut sitoumuksen sijoittaa uutta pääomaa Skarta Groupiin yhteensä 3,6 miljoonaa euroa.

Privanet Groupille aiotaan nimittää uusi hallitus yritysjärjestelystä päättävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sen jälkeen myös yhtiön toimivaan johtoon tulee muutoksia.

Privanet Groupin maine sijoituspalveluyhtiönä on tahraantunut viime vuoden aikana pankkivalvojan kiinnitettyä huomiota yhtiön toimintaa.

Finanssivalvonta (Fiva) asetti maaliskuussa asiamiehen valvomaan Privanet Groupin tytäryhtiön Privanet Securitiesin toimintaa. Fiva päätti asiamiehen asettamisesta, koska se havaitsi yhtiön toiminnassa useita laiminlyöntejä sääntelyn noudattamisessa vuosina 2019-20.

Privanet Groupin toinen tytäryhtiö Privanet Capital Markets puolestaan sai viime vuoden heinäkuussa Fivalta julkisen varoituksen Lapis-rakennusyhtiön osakkeiden ja velkasitoumuksien myynnistä vuosina 2015–2017. Privanet määrättiin maksamaan 450 000 euron suuruinen seuraamusmaksu, josta yhtiö valitti kesällä hallinto-oikeuteen.

Ennen Skarta-järjestelyn toteuttamista Privanet Group aikoo luopua pääosin nykyisten tytäryhtiöidensä osakkeista.

Skarta Group on perustettu vuonna 1987, ja sillä on toimintaa pääasiallisesti Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön henkilöstömäärä on yli 150.

Skarta Group rakentaa muun muassa 45 megawatin tuulivoimapuistoa Atrian Nurmon-tehtaan läheisyyteen. Se on myös mukana esimerkiksi rakentamassa Metsä Groupin biotuotetehdasta Kemiin.