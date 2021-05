Konservatiivien ja Donald Trumpin kannattajien suosiossa ollut Parler myös vaihtaa toimitusjohtajaansa.

Yhdysvalloissa konservatiivien ja erityisesti entisen presidentin Donald Trumpin kannattajien suosima Parler-pikaviestipalvelu on taas saatavilla Applen sovelluskaupasta.

Apple poisti sovelluksen App Storesta sen jälkeen kun Trumpin kannattajat valtasivat 6. tammikuuta Yhdysvaltain kongressin ja keskeyttivät tuolloin presidentinvaalien tuloksen vahvistamisen. Poistopäätöstä perusteltiin sillä, että sovelluksessa julkaistaan väkivaltaan yllyttävää sisältöä.

Apple päätti viime kuussa palauttaa sovelluksen kauppaansa, kun Parler kertoi tekevänsä päivityksiä sovellukseen ja sen sisällön valvontaan.

”Koko Parlerin tiimi on työskennellyt kovasti vastatakseen Applen huolenaiheisiin tinkimättä ydintehtävästämme”, kommentoi väliaikaisena toimitusjohtajana työskennellyt Mark Meckler.

Hän kertoo, että Applen laitteille tarkoitetussa sovelluksessa ei ole kaikkia Parlerin ominaisuuksia mutta ne voi edelleen saada käyttöön sovelluksen selain- tai Android-versiossa. Sanomalehti The Washington Postin mukaan Parler on yrittänyt saada Applen sallimaan vihapuheen näkymisen sovelluksessa varoituksen saattelemana.

Parler kertoi maanantaina nimittäneensä yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi George Farmerin, joka on hoitanut maaliskuusta alkaen operatiivisen johtajan tehtäviä. Väliaikainen toimitusjohtaja Meckler puolestaan lähtee yhtiöstä.

Parlerin hallitus erotti aiemmin toimitusjohtajana työskennelleen yhtiön perustajajäsenen John Matzen tehtävästään tammikuun lopulla.

Parler on ollut poistettuna myös Googlen sovelluskaupasta. Android-laitteissa sovellusta on kuitenkin voinut edelleen käyttää, jos se on ladattu laitteeseen aiemmin.

Lisäksi Amazon katkaisi kongressitalon valtausyrityksen jälkeen välit Parleriin sen väkivaltaan yllyttävän sisällön vuoksi, mikä johti palvelussa noin kuukauden käyttökatkokseen.

Parler oli alkuaikoinaan äärikonservatiivien ja jopa äärioikeiston suosiossa. Sittemmin palvelu on laajentunut lähinnä konservatiivipiirien suosimaksi.