Kansainvälinen energiajärjestö julkaisi odotetun raporttinsa toimista, joilla maailma voi yltää hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä.

Maailman maiden on käynnistettävä välittömästi voimakas siirtymä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, mikäli ne aikovat tosissaan saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2050, sanoo Kansainvälinen energiajärjestö IEA.

IEA:n mukaan investoinnit uusiin kivihiilivoimaloihin ja uusiin fossiilisten polttoaineiden lähteisiin on lopetettava välittömästi. Kivihiilen polttamisen kehittyvissä talouksissa täytyy loppua vuoteen 2030 mennessä ja koko maailmassa vuoteen 2040 mennessä.

Uusia polttomoottoriautoja ei saisi myydä lainkaan enää vuoden 2035 jälkeen, ja esimerkiksi suuret kaupungit voisivat kieltää polttomoottoriautoilla ajamisen paikallisesti jo aiemmin.

Samaan aikaan investoinnit päästöttömään energiantuotantoon on moninkertaistettava.

Vuoteen 2030 mennessä uutta aurinko- ja tuulivoimaa pitäisi rakentaa maailmaan yli tuhat gigawattia vuodessa eli neljä kertaa enemmän kuin tähänastisena ennätysvuonna 2020. Myös ydinvoimaa pitäisi rakentaa paljon nykyistä enemmän. Kaikkiaan puhtaaseen energiantuotantoon tarvitaan lähivuosina tuhansien miljardien eurojen investoinnit joka vuosi.

Keinot sisältyvät IEA:n tiistaina julkaisemaan, odotettuun raporttiin, jossa järjestö ensimmäistä kertaa hahmottelee keinot, joita hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää. Hiilineutraalius tarkoittaa, että globaalit päästöt ja hiilinielut ovat tasapainossa. Hiilineutraaliuden saavuttamista vuosisadan puolivälissä pidetään edelytyksenä sille, että ilmaston lämpeneminen pystytään pitämään 1,5 asteessa verrattuna esiteolliseen aikaan.

IEA:n pääviesti on, hiilineutraalius vuonna 2050 on yhä mahdollinen tavoite, mutta vaatii ripeitä ja päättäväisiä toimia.

Mallinnuksen mukaan globaali energiajärjestelmä on 30 vuoden kuluttua aivan toisenlainen kuin mihin tähän saakka on totuttu.

Sähköstä 90 prosenttia tulisi IEA:n mukaan uusiutuvista energiamuodoista, ja suurin yksittäinen energianlähde globaalisti on aurinkovoima. Loppuosa on lähinnä ydinsähköä.

Kaikesta energiasta, mihin sisältyy sähkön lisäksi myös esimerkiksi lämmitys ja liikennepolttoaineet, fossiilista alkuperää on enää noin viidennes, kun fossiilisten osuus nyt on noin 80 prosenttia.

Vedystä tulee IEA:n mukaan merkittävä osa tulevaisuuden energiajärjestelmää, ja peräti viidennes kaikesta tuotetusta sähköstä käytettäisiin tulevaisuudessa puhtaan vedyn tuottamiseen.

IEA:n mukaan lähivuosien päästövähennykset syntyvät lähinnä hyödyntämällä jo olemassaolevaa teknologiaa paljon nykyistä suuremmassa mittakaavassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ydin-, tuuli- ja aurinkovoimaa sekä lämpöpumppuja.

Silti hiilineutraalius vuonna 2050 edellyttää, että käytössä on myös teknologiaa, joka tällä hetkellä on vasta kokeiluasteella. Esimerkiksi hiilidioksidin talteenotosta täytyy tulla arkipäivää prosesseissa, joissa fossiilisten käyttö on välttämätöntä.

Teknologisen kehityksen vauhdittamiseksi IEA patistaakin maailman maita lisäämään tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia ja vauhdittamaan uuden teknologian kokeiluja.