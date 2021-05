Fakta Reaktor ja Liverpool

Liverpoolin kannattajia helsinkiläisessä baarissa 22. maaliskuuta 2015.

Reaktor on suomalainen digitaalisen suunnittelun konsulttitoimisto. Sillä on vajaat 600 työntekijää. Liikevaihto on noin sata miljoonaa euroa.

Reaktor Creative on Reaktorin luova toimisto. Se perustettiin ensin Amsterdamiin. Viime syksynä se avasi osaston myös Helsinkiin.

Helsingissä perustetulla Reaktorilla on toimistot New Yorkissa, Amsterdamissa, Tukholmassa ja Tokiossa.

Liverpool Football Club on vuonna 1892 perustettu jalkapalloseura Liverpoolista. Sen omistaa amerikkalainen Fenway Sports Group (FSG). Koripalloilija LeBron James osti joukkueesta kaksi prosenttia vuonna 2011 ja on nyt FSG:n pienomistaja.

Joukkueen lempinimi on The Reds.

Joukkueella on yli 200 virallista kannattajakerhoa yli 50 maassa. Liverpool onkin yksi maailman suosituimmista jalkapallojoukkueista. Suomessa se on erityisen suosittu: Sami Hyypiä ja Jari Litmanen ovat pelanneet seurassa. Fanilaulu ”You’ll Never Walk Alone” (YNWA) on fanien keskuudessa käsite.