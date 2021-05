Aktivistisijoittajien ryhmä Follow This katsoo yhtiön tavoitteiden keskittyvän liikaa Shellin hiilijalanjäljen pienentämiseen eikä niinkään kokonaispäästöjen vähentämiseen.

Shellin tarkoituksena on vähentää öljyntuotantoa muun muassa myymällä öljykenttiään. Se kuitenkin lisää samaan aikaan maakaasun tuotantoa.­

Öljy-yhtiö Shellin osakkeenomistajat äänestivät tiistaina yhtiökokouksessa yhtiön suunnitelmasta ilmastopäästöjen vähentämiseksi.

Aktivistisijoittajien ryhmä Follow This oli tuonut yhtiökokoukseen oman esityksensä yhtiön päästövähennystavoitteeksi. Ryhmä katsoo Shellin omien tavoitteiden keskittyvän liikaa yhtiön hiilijalanjäljen pienentämiseen eikä niinkään yhtiön kokonaispäästöjen vähentämiseen.

Yhtiökokous tyrmäsi ryhmän esityksen 69,53 prosentin ääntenenemmistöllä.

Shellin osakkeenomistajat osallistuivat yhtiökokouksessa myös neuvoa-antavaan äänestykseen yhtiön omasta ilmastotavoitteesta. Osakkaat hyväksyivät tavoitteet 88,74 prosentin ääntenenemmistöllä.

Shell on luvannut vähentää riippuvuuttaan öljystä ja siirtää painopistettä uusiutuvaan energiaan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä sekä tavoitella nettopäästöjensä vähentämistä nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Shellin toimitusjohtajan Ben van Beurdenin mukaan ilmastotavoitteita päivitetään kolmen vuoden välein. Hän kuvaili yhtiön tavoitetta kunnianhimoiseksi ja kattavaksi.

Shell kehotti ennen yhtiökokousta osakkeenomistajia äänestämään Follow This -ryhmän esitystä vastaan. Kilpaileva ilmastotavoite oli Shellin mielestä turha, koska yhtiön oma strategia kuvailee yksityiskohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti, miten Shell toteuttaa siirtymän energiantuotannossaan.

Nyt Shellin osakkaista 30 prosenttia äänesti ryhmän esityksen puolesta. Osuus kasvoi merkittävästi viime vuodesta, jolloin vastaavaa esitystä tuki 14,4 prosenttia osakkaista.

Follow This on noudattanut samaa toimintatapaa myös kahden muun öljy-yhtiön, BP:n ja Totalin, yhtiökokouksissa. Aktivistit eivät saaneet BP:ssä tavoitettaan päästövähennyksistä läpi, mutta yli 20 prosenttia osakkeenomistajista tuki Follow This -ryhmän esitystä.