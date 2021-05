Yksi Hollywoodin tunnetuimmista elokuvastudioista voisi siirtyä Amazonin omistukseen 5–10 miljardilla dollarilla.

Kaupan toteutuessa Amazonin omistukseen siirtyisi myös James Bond -elokuvasarja. Tuorein Bond-elokuvien pääosan esittäjä on Daniel Craig.­

Jättiyhtiö Amazon neuvottelee MGM-elokuvastudion ostamisesta.

Mahdollisesta yrityskaupasta kertovat useat kansainväliset julkaisut, kuten The New York Times ja The Information. Yhtiöt eivät ole toistaiseksi vahvistaneet tietoja.

The New York Timesin mukaan MGM on yrittänyt löytää itselleen ostajaa kuukausien ajan ja neuvotteluissa ovat käyneet esimerkiksi Apple ja Comcast.

Verkkokaupan jättiläinen Amazon saisi studio-ostoksellaan haltuunsa yhden Hollywoodin tunnetuimmista elokuvastudioista samoin kuin sen omistamat tuotannot, kuten James Bond- ja Rocky-elokuvasarjat sekä The Handmaid’s Tale -televisiosarjan.

Kaikkiaan kaupassa siirtyisivät oikeudet noin 4 000 elokuvan ja televisiosarjan kokonaisuuteen.

Metro-Goldwyn-Mayer-yhtiön omistuksessa oleva elokuvastudio laajentaisi Amazonin suoratoistopyrkimyksiä merkittävästi. Yhtiön Prime Video -palvelua käyttää maailmanlaajuisesti noin 175 miljoonaa ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP.

Mediatietojen mukaan MGM:n arvo voisi nousta yrityskaupassa 5–10 miljardiin dollariin eli noin 4–8 miljardiin euroon. Amazonin historian suurin yritysosto on ollut kauppaketju Whole Foodsin hankinta 13,4 miljardilla dollarilla vuonna 2017.

Suoratoisto­palvelujen kilpailu kiihtyy edelleen, ja alan suuret toimijat Netflix ja Disney ovat saamassa uusia kilpailijoita.

Maanantaina tuli julki yritysjärjestely, jossa yhdysvaltalaisen teleoperaattorin AT&T:n omistuksessa oleva Warner Media yhdistyy uudeksi yhtiöksi Discoveryn kanssa.

Warner omistaa esimerkiksi televisiokanavat CNN:n ja HBO:n. Discoveryn kanavat taas näkyvät 220 maassa. Osapuolet kuvasivat syntyvää kokonaisuutta ”yhdeksi maailman suurimmista suoratoistotoimijoista”.