Donald Trumpiin kohdistuvat tutkinnat kiihtyvät: New Yorkin osavaltion oikeus­ministeri tutkii Trumpin toimia mahdollisina talousrikoksina

Osavaltion oikeusministeri on aikaisemmin tutkinut entisen presidentti Donald Trumpin yrityksen liiketoimia siviilitapauksena, josta voi seurata vain sakkoja.

Trump Tower New Yorkissa­

New Yorkin osavaltion oikeusministeri tutkii nyt Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin yhtiötä rikostutkimuksena, ministeriö kertoi tiistaina. Virasto on aikaisemmin tutkinut presidentin Trump Organizationin toimia siviilitapauksena.

New Yorkin oikeusministeri Letitia James on tutkinut raportoiko Trump Organization väärin kiinteistöjensä arvoja saadakseen lainoja, taloudellista tukea ja veroetuja.

Osavaltion oikeusministeriö kertoi tiedotteessaan informoineen Trump Organizationia, ettei tutkimus yhtiöstä ole enää täysin siviililuonteinen. Virasto kertoi tekevänsä tutkimuksessa yhteistyötä Manhattanin piirisyyttäjän kanssa.

Siviilitutkimukset voivat johtaa oikeustapaukseen tai sakkoihin. Rikostutkimuksista voi puolestaan seurata syytteitä.

Trump Organization ei ole uutistoimisto Reutersin mukaan kommentoinut asiaa. Entinen republikaanipresidentti Trump on aiemmin syyttänyt Jamesiä poliittisista motiiveista. James on puoluekannaltaan demokraatti.

New Yorkin oikeusministeri James epäilee, että Trump Organization on ilmoittanut joidenkin kiinteistöjensä arvoja todellisuutta suuremmaksi, jotta yhtiö sai parempia lainasopimuksia. Samaan aikaan yhtiö on epäilyjen mukaan kertonut niiden arvot todellisuutta pienemmäksi saadakseen kiinteistöverohelpotuksia.

Manhattanin piirisyyttäjä Cyrus Vance on erillisessä tutkimuksessaan selvittänyt Trumpin liiketoimia ennen hänen presidenttikauttaan kahden vuoden ajan.

Vancen virasto on kertonut oikeudelle, että sen tutkimus keskittyy ”mahdolliseen rikolliseen käyttäytymiseen” Trump Organizationissa. Näitä voi olla mahdolliset vero- ja vakuutuspetokset ja kirjanpidon väärentäminen.

Vancen tutkimus alkoi sen jälkeen, kun Trumpin entinen lakimies Michael Cohen maksoi kaksi naista hiljaiseksi mahdollisista seksuaalihäirintätapauksista ennen vuoden 2016 vaalikampanjaa.

Manhattanin syyttäjän tutkimus on kiihtynyt sen jälkeen, kun Trump hävisi presidentinvaalit nykyiselle presidentti Joe Bidenille.