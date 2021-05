Eroavan miljardööriparin omaisuuden jako on käynnissä – WSJ: Bill Gates siirsi 850 miljoonalla osakkeita vaimolleen

Lehden mukaan pari on toukokuun alun eroilmoituksensa jälkeen siirtänyt yli kolmen miljardin dollarin arvosta omaisuutta julkisesti ilmoitetuissa siirroissa.

Siirretyt 2,25 miljoonaa Deeren osaketta olivat noin seitsemän prosenttia Bill Gatesin omistusosuudesta yhtiössä. Siirron jälkeen Gatesin ja hänen sijoitusyhtiönsä Cascade Investmentin omistusosuus Deerestä laski yli 10 prosentista 9,3 prosenttiin, mikä laukaisi liputusvelvollisuuden siirrosta. Gates ja Cascade omistavat siirron jälkeenkin lähes 29,3 miljoonaa Deeren osaketta.

Osakkeiden siirrot ovat osa pariskunnan 146 miljardin dollarin omaisuuden jakoa. Asiantuntijoiden mukaan pariskunta on hyvin voinut jakaa omistuksiaan sekä julkisissa että yksityisissä yhtiössä ilman, että heidän on täytynyt kertoa asiasta julkisesti.

WSJ on kertonut, että pariskunnan eroa edelsi vuosien prosessi. Yksi huolenaiheista oli Bill Gatesin yhteys seksirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin.

Lehden mukaan Gates myös jätti perustamansa Microsoftin hallituksen vanhaa suhdettaan koskevan tutkinnan takia.