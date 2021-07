Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskisen yllä on Novitan kaarrokeneulekilpailun voittanut villapaita. 7 veljestä -langasta neulottu pusero on 20-vuotiaan Joona Hörin suunnittelema.

Pohjoismaiden suurimman villalangan kehrääjän liikevaihto kasvoi vuoden aikana 20 prosentilla. ”Väitän, että suomalaiset neulovat eniten maailmassa.”

Täällä tuoksuu villa. Teollisuushallin lattialla on kasoittain kymmenen kilon painoisia keriä, novitalaiset kutsuvat niitä bumpseiksi.

Bumpsit ovat englantilaisten lampaiden kasvattamaa, Englannissa pestyä ja esikäsiteltyä niin sanottua hienoa villaa. Siitä tehdään 7 veljestä -sukkalankaa. Kuituun on lisätty neljäsosa polyamidia, koska pelkkä villa kestää villasukassa huonosti.

Hienon lampaanvillan kuidut ovat pitkiä ja ohuita.

”Villalankaa voi tehdä kahdella tavalla, karstaamalla tai kampaamalla. Karstalangassa kuidut ovat lyhyitä ja langassa sikin sokin. Siksi lanka on karheampaa ja voi kutittaa. Me teemme lankaa kampakehruutekniikalla, jossa kuidut suoristetaan kampaamalla ennen kehruuta”, Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen sanoo.

Pekka Purho työskentelee esikehruukoneella, joka kampaa ja venyttää villabumpsista purkautuvan nauhan eli villatopsin kuituja ennen varsinaista kehruuta langaksi.

Sukkalangaksi lähes 50 vuotta sitten kehitetty, mutta moneen muuhunkin tarkoitukseen taipuva 7 veljestä on villakehräämö Novitan ehdoton hittituote.

Sitä on saatavilla melkein jokaisessa pienessä kyläkaupassakin ja isommalla huoltoasemalla.

Koronaepidemian aikaan neulomisesta tuli ehkä suositumpaa kuin kymmeniin vuosiin. Teinitkin ovat alkaneet taas neuloa pipoja ja lapasia.

Se on tarkoittanut kehräämössä kiirettä. Novitan villalangat valmistetaan Kouvolan lähellä Korialla, perinteisessä peltisessä tehdashallissa. Siellä toimii Suomen ja Pohjoismaiden suurin villakehräämö.

Yrjö-Koskisen isoisän isä Ernst Fredrik Gylfe päätti 1920-luvulla, että Suomeen pitäisi saada laadukasta kampavillalankaa tekevä kehräämö. Siihen asti Suomessa oli tuotettu vain karstattua karheampaa lankaa.

Villamaailman keskus oli silloin ja on osittain yhä Englannin Bradfordissa. Sinne Gylfe lähti pariksi vuodeksi oppiin. Palattuaan hän perusti vuonna 1928 Helsingin villakehräämön.

1970-luvun alussa kehräämö muutti Korialle konkurssiin menneen Kouvolan villan tiloihin. Siellä valtaosa Novitan myymistä langoista tuotetaan yhä.

”85 prosentissa myymistämme tuotteista on avainlippu. Oikeastaan vain puuvillalangat tuodaan valmiiksi kehrättynä muualta. Kotimaista villaa käytämme niin paljon kuin voimme, mutta sitä on saatavilla vähän.”

Novita tuottaa vuodessa noin miljoona kiloa eli kymmenen miljoonaa kerää lankaa.

Siitä noin 10 000 kiloa on suomalaista villaa.

Löyhä villahöytyvänauha eli villatopsi kulkee kehräämössä ensin neljän esikehruukoneen kautta. Niissä villaa sananmukaisesti kammataan ja venytetään. Esikehruussa polyamidikuidut sekoittuvat villaan tasaisesti ja villakuidut asettuvat vielä sileämmiksi ja pehmeämmiksi.

Esikehruukone laskee villan pehmeille palmikolta näyttäville kiehkuroille, jotka nostetaan kehruukannuihin.

Nyt villa on valmista varsinaiseen kehruuseen.

Kammattu villa kulkee kehruukoneelle kehruukannuista löyhänä nauhana eli villatopsina.

Kirsi Tuviala valvoo kehruukonetta, joka kiertää ja rullaa villakuiduista vauhdikkaasti ohutta yksisäikeistä lankaa. Koneessa on 200 spindeliä rivissä.

Italialaisen Gaudinon tekemän kehruukoneen 200 spindeliä kehrää rinnakkain höytyvänauhasta yksisäikeistä ohutta lankaa.

Kehruukoneelta Kirsi Tuviala siirtää täydet lankapuolat seuraavalle koneelle, jonka sähkösilmä tarkistaa langan laadun. Japanilaisen Muratan tekoa oleva robotti leikkaa automaattisesti pois vialliset kohdat ja liittää langanpäät yhteen saumattomasti.

”Meillä on oltava maailman parhaat koneet, jotta pystymme tekemään lankaa kilpailukykyisesti. Laadun on oltava ehdottoman hyvää”, Yrjö-Koskinen sanoo.

Tuotannon pitäminen Suomessa on neljännen polven yrittäjän mukaan arvokysymys.

”Työvoimakustannukset ovat totta kai korkeammat kuin jossain muualla, mutta kyllä se on meille aivan olennaista, että teemme langat Suomessa.”

Hän omistaa Novitan kahden sisaruksensa kanssa. Heidän isänsä Ernst Gylfe on hallituksen puheenjohtaja.

Yritys työllistää tehtaalla vakinaisesti noin 50 ja Helsingin toimistossa 25 ihmistä.

”Ruuhka-aikoina tehtaalla on lisäksi vuokratyövoimaa ja työllistämme myös paljon freelance-neulesuunnittelijoita, -neulojia, graafisen alan tekijöitä, videotuotantoja ja muita sisällöntuottajia.”

NeulomiSen uusi kukoistuskausi on kestänyt Yrjö-Koskisen mukaan jo yli kymmenen vuotta.

”Se alkoi varsinaisesti vuoden 2009 talouskriisin aikaan. Nuoretkin ovat alkaneet taas neuloa ja jopa miehet.”

Kotoilu, käsityöt ja luonnonmateriaalit ovat olleet arvossa vuosia, mutta koronakriisi synnytti vielä aivan ennen näkemättömän neulebuumin.

”Vuosi sitten tilanne oli meillä niin kuin muillakin todella epävarma ja kannoin huolta tehtaan kohtalosta. Mutta toisin kävi. Lankamyynnin liikevaihto kasvoi vuoden aikana noin 20 prosenttia 24 miljoonaan euroon.”

Liikevaihto on nyt noin 50 prosenttia suurempi kuin vuonna 2008.

Muun muassa islantilaistyyppisistä kaarrokekirjoneuleista tuli koronavuonna valtava some-ilmiö. Islantilaiselta Istex-kehräämöltä loppuivat langat, kun suomalaiset tilasivat niitä niin suuria määriä.

”Se on ollut niin suosittua, että mekin päätimme tehdä oman islantilaisesta villasta kehrätyn langan. Se on kampakehrätty, eikä siis kutise toisin kuin perinteinen karstattu islantilainen lanka. Meidän lanka tulee myyntiin alkusyksystä.”

Islantilaisen niin kuin suomenlampaankin villassa on paljon lyhyitä kuituja, joiden kampakehrääminen on vaikeaa.

”Teimme paljon töitä, että saimme sen onnistumaan. Myös suomenlampaan villasta kehrätyt langat ovat olleet todella suosittuja. Vielä muutama vuosi sitten ne eivät käyneet kaupaksi. Lähituotannon ja vastuullisuuden arvostus on kasvanut nopeasti. ”

Vuonna 2019 Novita päätti myös luopua muusta liiketoiminnastaan. Yhtiö teetti ja toi Suomeen aiemmin trikoovaatemallistoa. Nyt yritys keskittyy puhtaasti lankoihin ja niihin liittyviin palveluihin.

”Aasiassa tuotetut trikoovaatteet eivät oikein sovi niihin arvoihin, joita me edustamme. Vaatekaupalla on mennyt muutenkin viime ajat huonosti.”

Yrjö-Koskinen on ollut perheyrityksen toimitusjohtaja vuodesta 2010. Hänen aikanaan Novita on panostanut verkkokauppaan ja sosiaalisen median yhteisöllisyyden hyödyntämiseen, ylipäätään digitalisaatioon.

Neulemalleja julkaistaan sekä Novita-lehdessä että verkossa. Youtubeen tehdään ohjevideoita. Bloggaajien ja muiden some-maailman vaikuttajien kanssa tehdään yhteistyötä.

”Lähes sadassa vuodessa neulomisen merkitys on tietysti muuttunut täysin ja se näkyy myös Novitassa. 1920-luvulla neulottiin todelliseen tarpeeseen. Nykyään neulominen on ennen kaikkea mielihyvää ja rentoutumista tuottava harrastus, jossa yhteisö on tärkeä”, Yrjö-Koskinen sanoo.

Kartiot alkavat täyttyä yksisäikeisestä tarkistetusta langasta. Täydet kartiot siirretään seuraavalle koneelle, joka yhdistää aina neljä säiettä yhtenä nippuna uudelle kartiolle.

Ne viedään kertauskoneeseen, joka kiertää säikeet nelisäikeiseksi langaksi. Kiertosuunta on päinvastainen kuin kehruuvaiheessa.

Elisa Simola huolehtii kertauskoneesta, joka kiertää langan neljä säiettä kierteelle. Lanka on nyt kuohkeuttavaa höyrykäsittelyä vaille valmista.

Kerrattu lanka muistuttaa jo valmista 7 veljestä -lankaa, mutta on kovemman oloista. Lopullisen kuohkeuden lanka saa höyrykäsittelyssä, jonka jälkeen viimeinen kone kerii langan myyntiin meneviksi sadan gramman keriksi.

Yrjö-Koskinen arvelee, että suomalaiset neulovat väkilukuun suhteutettuna eniten maailmassa.

Jos näin on, se on epäilemättä suurelta osin juuri 7 veljestä -lankojen ansiota. Melkein jokaisella suomalaisella on ainakin joskus ollut jalassa niistä kudotut sukat.

Novitan myynnistä 7 veljestä -lankojen osuus on noin 60 prosenttia.

”Isäni ymmärsi, että meidän pitää viedä tuotteet sinne, missä kuluttajat liikkuvat eli marketteihin. Seiskaveikasta on tullut kuin Juhla Mokka -kahvi. Se on kauppojen sisäänheittotuote, jonka hintajousto on myös todella pieni”, Yrjö-Koskinen sanoo.

Se tarkoittaa, ettei langan hintaa voi kovin herkästi nostaa. Siksi Novitassa seurataan tarkasti raakavillan hinnan kehitystä. Villa myydään kansainvälisissä huutokaupoissa, ja hinnat ovat muiden raaka-aineiden tavoin nousussa.

Kuka? Daniela Yrjö-Koskinen Neljännen polven perheyrittäjä. Omistaa Novitan kahden sisaruksensa kanssa.

Syntynyt 1971.

Ekonomi Svenska Handelshögskolanista, opintoja myös Berkeleyssä Kaliforniassa.

Töissä kosmetiikkayhtiö Revlonilla Lontoossa 1994–1998, viimeksi markkinointipäällikkönä.

Töihin Novitaan 1998, toimitusjohtajaksi vuonna 2010.

Harrastaa neulomista, joogaa ja ratsastusta.

Neulebuumi ei ole vain suomalainen ilmiö.

Novitan lankoja menee myös vientiin muun muassa Ruotsiin, Saksaan, Baltiaan, Japaniin ja jopa villaosaamisen juurille eli Englantiin. Novitaknits-sivusto on käännetty tärkeimpien vientimaiden kielille.

Tiina Sahlman pakkaa valmiit lankakerät laatikoihin.

Toistaiseksi viennin osuus on vain viitisen prosenttia liikevaihdosta, mutta kasvua haetaan aktiivisesti.

”Eräs yhdysvaltalainen käsityöalan vähittäiskauppaketju on hyvin kiinnostunut. He suorastaan rakastivat meidän lankoja.”

Jos Yhdysvaltain-vienti aukeaa, myös tuotannon kasvattamista pitää miettiä.

”Juuri katselimme, mihin uusia koneita ehkä voisi laittaa.”

Lankojen väreistä kestosuosikkeja ovat erilaiset harmaan sävyt, musta ja luonnonvalkoinen, joka on tehtaalle tulevan villan alkuperäinen väri. Sesonkivärit vaihtelevat.

Suuri osa villasta värjätään ennen kehruuta, osa vasta valmiina lankana.

Villa upotetaan värjäyksessä noin kahdeksi tunniksi kiehuvan kuumaan väriliemeen.

Jari Hälikkä nostaa noin kaksi tuntia väriliemessä viettäneet villat pois padasta.

Värjäyskehikoista paljastuu kirkaan oranssia villaa, josta kehrätään 7 veljestä -lankaa.

Valmiit langat voidaan värjätä myös vyyhteinä värjäyskaapeissa ennen höyrykäsittelyä.

”Yksi meidän vahvuuksistamme on joustavuus. Pystymme tuottamaan tarvittaessa hyvin nopeasti asiakkaan tilaamaa väriä, koska tuotanto on lähellä kuluttajaa”, Yrjö-Koskinen sanoo.

Viime aikoina on kerrottu monista pörssilistauksista ja yrityskaupoista, joissa suomalaisia yrityksiä on myyty. Halpaa rahaa on ollut runsaasti liikkeellä ja se on etsinyt tuottavaa sijoituskohdetta.

Yrjö-Koskisen mukaan ”puhelin on soinut” Novitassakin viime vuosina monta kertaa. Liikkeellä ovat olleet kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoittajat.

”Olemme keskustelleet asiasta ja päättäneet, että me emme myy.”

Eikö raha siis kiinnosta?

”Totta kai raha kiinnostaa. Yrityksen pitää olla kannattava, koska sillä turvataan toiminnan jatkuvuus. Mutta me todella ajattelemme, että perheyritys on meillä vain lainassa ja meidän tehtävämme on viedä se seuraavalle omistajapolvelle.”

Yrjö-Koskinen on itse ollut yrityksessä kesätöissä nuoresta alkaen. Kauppatieteen opintojen jälkeen hän oli Lontoossa Revlonilla töissä nelisen vuotta, mutta palasi sitten Suomeen ja Novitalle.

”Yritys on osa minua ja meidän perhettä. Isäni on vielä 77-vuotiaana aktiivisesti mukana. Hän on diplomi-insinööri ja koneet ovat hänelle erityisen tärkeitä. Hiljattain hän kävi täällä tehtaallakin vähän ’potkimassa renkaita’ ja tapaamassa novitalaisia.”