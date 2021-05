Poikkeuksellinen tilanne on lisännyt työn kuormittavuutta SAK:n edustamilla aloilla. Noin kolmannes on myös pelännyt sairastuvansa työssään.

Koronaviruspandemia on pakottanut tietotyöläiset etätöihin ympäri maailman. Kaikissa ammateissa etätöiden tekeminen ei kuitenkaan ole mahdollista eikä fyysisiä kontaktejakaan voida turvaväleistä huolimatta täysin välttää.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK selvitti, miten sen alaisten liittojen jäsenet ovat kohdanneet koronaviruspandemian työpaikoillaan. SAK:hon kuuluu 17 teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen ja yksityisten palvelualojen ammattiliittoa, kuten Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto.

Kyselyä varten haastateltiin 1 213 SAK:n liittojen jäsentä. Lisäksi luottamushenkilöpaneelin kyselyyn vastasi 808 luottamusmiestä sekä työsuojeluvaltuutettua.

Valtaosa SAK:n alaisissa ammateissa työskentelevistä ei ole voinut tehdä työtään etänä. 85 prosenttia kyselyyn vastanneista on ollut koronapandemian aikana työssään fyysisessä kontaktissa muihin ihmisiin. Töitä on pitänyt jatkaa kuten ennenkin, ja pandemia on tuonut myös omat lisähaasteensa niin lomautuksiin kuin terveyteen ja turvallisuuteenkin liittyvien pelkojen muodossa.

SAK:n mukaan vajaa kolmannes kyselyyn vastanneista on pelännyt sairastuvansa työssään koronaviruksen aiheuttamaan virusinfektioon. Eniten sairastumisen pelkoa on yksityisellä palvelualalla, jonka edustajista 42 prosenttia on pelännyt sairastumista. Teollisuudessa ja kuljetusaloilla sairastumista on puolestaan pelännyt vain joka viides. Sairastumisen pelkääminen on myös yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa.

”Lähityötä tehdään etenkin naisvaltaisilla yksityisillä ja julkisilla palvelualoilla, joissa työ tapahtuu pääsääntöisesti kontaktissa asiakkaisiin ja hoidettaviin. Ei siis ole ihme, että naiset pelkäävät sairastumista miehiä useammin”, SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila toteaa tiedotteessa.

Vastanneiden mukaan työturvallisuus on kuitenkin pääasiassa ollut hyvällä tasolla, ja 93 prosenttia vastanneista kertoo työnantajan huolehtineen riittävästi työpaikan turvallisuudesta koronavuoden aikana. Luottamushenkilöpaneeliin vastanneista kuitenkin vain 55 prosenttia kokee, että heitä on kuultu työturvallisuutta koskevissa kysymyksissä.

Sairastumispelon lisäksi korona-aika on raportin mukaan lisännyt työn kuormittavuutta ja työntekijöiden ahdistusta. Vastanneista 43 prosenttia kokee työnsä muuttuneen aiempaa kuormittavammaksi. Lisääntyneen kuormittavuuden tuntemukset ovat raportin mukaan yleisempiä naisilla (56 %) kuin miehillä (31%).

Ahdistusta ovat aiheuttaneet etenkin sosiaaliseen kanssakäymiseen vaikuttavat koronarajoitukset sekä koronaviruksen aiheuttama terveydellinen uhka.

Vaikka laajoilta irtisanomisilta koronan vuoksi onkin vältytty, monet ovat kantaneet huolta myös työpaikkansa säilymisestä. Vastanneista joka viides on ollut koronapandemian aikana lomautettuna. Lomautettuina olleista 43 prosentilla toimeentulo on heikentynyt viimeisen vuoden aikana.

Joka kolmas vastaajista kertoo myös voivansa huonommin kuin ennen korona-aikaa. Antilan mukaan jaksamisongelmat saattavat tulla myös viiveellä esiin, ja siksi työntekijöiden tukemiseen työyhteisöissä olisi kiinnitettävä erityistä huomioita myös pahimman tilanteen mentyä ohitse.