Blue Origin -avaruusyhtiön New Shepard -aluksen on määrä toteuttaa ensimmäinen kaupallinen avaruusmatka heinäkuussa.

VERKKOKAUPPAYHTIÖ Amazonin perustajamiljardöörin Jeff Bezosin avaruusyhtiö Blue Origin huutokauppaa parhaillaan paikkoja heinäkuussa järjestettävälle avaruuslennolle. Toisen huutokierroksen korkein tarjous on noussut 2,4 miljoonaan dollariin eli hieman alle kahteen miljoonaan euroon.

Huutokaupassa on ollut tarjolla paikka siviileille tarkoitettuun New Shepard -avaruusalukseen, jonka on määrä lähteä avaruuslennolle 20. heinäkuuta.

Blue Origin kertoo saaneensa ensimmäisellä huutokierroksella tarjouksia yhteensä 5 200 huutajalta 136 maasta. Huutokaupan ensimmäinen kierros pidettiin salaisena, joten sen korkeinta tarjousta ei ole kerrottu julkisuuteen.

Toisella kierroksella paikan alkuhinta oli 1,4 miljoonaa dollaria eli reilut 1,1 miljoonaa euroa.

New Shepardin on tarkoitus ottaa kyytiinsä kuusi matkustajaa ja nousta yli 100 kilometrin korkeudelle maanpinnasta.

Ennakkotietojen mukaan lennolla voi kokea painovoimattomuuden tilan ja katsoa maata avaruudesta parin minuutin ajan. Kokonaisuudessaan matkan on arvioitu kestävän noin 11 minuuttia lähdöstä laskeutumiseen.

Lue lisää: Amazon-miljardööri Jeff Bezosin avaruusyhtiön raketti pääsi testilennolle

Matkojen huutokauppaaminen jatkuu 10. kesäkuuta asti. Aivan viimeisessä vaiheessa 12. kesäkuuta aiotaan järjestää suorana esitettävä verkkohuutokauppa.

Blue Origin käy kilpajuoksua kaupallisesta avaruudenvalloituksesta muun muassa Richard Bransonin Virgin Galactic -yhtiön ja Elon Muskin Space X -yhtiön kanssa.

Space X:n Starship-aluksen on määrä viedä joukko ihmisiä viikon mittaiselle matkalle kuun ympäri aikaisintaan vuonna 2023. Kyseessä olisi ensimmäinen kaupallinen kuumatka. Reissulle aikoo lähtöä ainakin japanilainen miljardööri Yūsaku Maezawa, joka on luvannut kustantaa matkan myös kahdeksalle muulle ihmiselle.