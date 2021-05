Kiinalainen terveysteknologiayritys ostaa Turun yliopistoista ponnistavan 130 työntekijän yhtiön.

Turkulainen vasta-ainevalmistaja Hytest myydään kiinalaiselle terveysteknologiayritys Mindraylle 545 miljoonalla eurolla.

Yrityskaupasta kertoo norjalainen pääomasijoitusyhtiö Summa Equity tiedotteessaan.

Hytest valmistaa vasta-aineita diagnostiikkateollisuudelle. Yhtiö on tehnyt Mindrayn kanssa yhteistyötä yli kymmenen vuotta.

”Mindray on ihanteellinen strateginen kumppani Hytestille, ja olemme tyytyväisiä saadessamme jatkaa vasta-aineiden ja antigeenien kehittämistä ja tarjoamista jatkossa osana Mindrayta”, sanoo Hytestin toimitusjohtaja Juhana Rauramo tiedotteessa.

Hytest on perustettu vuonna 1994, ja sillä on noin 130 työntekijää.

Summa Equity on ollut Hytestin suurin osakkeenomistaja vuodesta 2018, jolloin Hytestin silloinen toimitusjohtaja Maria Severina, myyntijohtaja Jukka Lehikoinen ja tutkimusjohtaja Alexey Katrukha myivät enemmistön yhtiöstä.

Kolmikko nousi vuonna 2018 suurimpien ansio- ja pääomatulojen listalle. Heistä suurimmat verotuksen alaiset tulot olivat 53-vuotiaalla Severinalla, noin 36 miljoonaa euroa.

Alun perin yhtiö rakentui suomalais-venäläiselle tutkimusyhteistyölle. Yrityksen perustivat venäläinen tutkimuskeskus Center for Molecular Diagnostics and Therapy sekä Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Hytestin entinen johto osti yhtiön osakkeet aiemmilta omistajilta 2000-luvun alkuvuosina.

Turussa pääkonttoriaan pitävä Hytest on yksi suurimmista diagnostiikkateollisuuden toimittajista maailmassa. Yrityksellä on yli 2 000 asiakasta, ja se on markkinajohtaja sydän-, tulehdus- sekä tartuntatautisegmenteissä.

Hytestin tuotteilla voidaan testata yli 20 eri sairausryhmää ja vuosittain sen vasta-aineita ja antigeenejä käytetään yli 300 miljoonan potilaan testauksessa.

Yrityskaupan odotetaan toteutuvan vuoden toisella puoliskolla.

Hyten kauppa on lyhyen ajan sisään toinen suuri yrityskauppa, joka koskettaa myös suomalaista yliopistoa. Huhtikuussa kerrottiin, että amerikkalainen Hologics ostaa terveysteknologiayritys Mobidiagin 668 miljoonalla eurolla.

Helsingin yliopisto on saamassa terveysteknologiayritys kaupasta noin 48 miljoonaa euroa.

Kauppa oli yksi Suomen historian suurimpia.