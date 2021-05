Kuusi vuotta sitten perustettu jyväskyläläinen Spinnova valmistaa tekstiilikuitua muun muassa selluloosasta omalla teknologiallaan.

Jyväskyläläinen Spinnova alkaa tehdä tekstiilikuitua jätenahasta yhdessä sveitsiläisen kenkävalmista Eccon sisaryhtiön KT Tradingin kanssa.

Tähän asti Spinnova on tehnyt koetehtaassaan kuitua lähinnä mikrokokoon jauhetusta puusellusta, mutta yhtiön uraauurtavaa teknologiaa on mahdollista soveltaa muihinkin raaka-aineisiin.

Spinnova ja KT Trading ovat perustaneet Jyväskylään yhteisyrityksen Respinin, joka on jo perustamassa nahkajätettä hyödyntävää koetuotantoa.

”Tässä ei ole kyse vain sivuvirtojen uudelleenkäytöstä, vaan myös uuden, lupaavan ja alalla kauan odotetun materiaalin luomisesta. Tämä on myös konkreettinen esimerkki teknologiamme toimivuudesta hyvin erilaisille raaka-aineille”, Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja Janne Poranen sanoo.

Yhtiöiden tiedotteen mukaan prosessista ulos tulevassa kuidussa yhdistyvät nahan kestävyys ja tekstiilikuidun tuntu.

Spinnova on rakentamasssa Jyväskylään puusellusta tekstiilikuitua tekevää teollisen mittakaavan tehdasta yhdessä brasilialaisen selluvalmistaja Suzanon kanssa.

Toisin kuin perinteisissä puusta tekstiilikuitua valmistavissa teknologioissa Spinnova ei liuota sellua vaan jauhaa sen niin pieneksi, että se voidaan puristaa suoraan tekstiilikuiduksi.

Ecco ja Spinnova ovat tehneet tutkimusyhteistyötä vuodesta 2018 alkaen. Nahkaraaka-aineen jalostaminen tekstiilikuiduksi ei vaadi Spinnovalta uutta teknologiakehitystä, vaan puuraaka-aineeseen käytetty teknologia sopii myös nahalle.

Sveitsissä toimiva KT Trading on kansainvälinen yritys, joka on erikoistunut nahan hankintaan. KT Trading on alansa suurimpia toimijoita, joka tekee yhteistyötä maailmanlaajuisen verkostonsa kanssa ja toimii globaalin kenkäbrändi ECCO:n pääasiallisena nahkatoimittajana.

”Yhteistyömme Spinnovan kanssa yhdistettynä ECCO:lta saamaamme tukeen antavat meille uniikin kilpailuaseman alallamme. Meitä kolmea yhdistää pioneerihenki, joka ruokkii edelleen intoamme tekniseen innovointiin”, KT Tradingin toimitusjohtaja Kristian Geert-Jensen sanoo tiedotteessa.

Spinnova on niin sanottu start-up-yritys, jonka omistajia ovat kotimaisten omistajien lisäksi Suzano ja itävaltalainen tekstiilijätti Lenzing.