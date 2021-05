Hallituksen toimet digitalisaation edistämiseksi eivät vakuuta Risto Siilasmaata.

Suomalaisten pk-yritysten on lisättävä radikaalisti investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen, vaatii F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Suomi uhkaa jäädä yhä pahemmin jälkeen kilpailijamaista, mikäli se ei kykene paremmin hyödyntämään uuden digitaalisen teknologian mahdollisuuksia, sanoo verkkolaitevalmistaja Nokian entinen hallituksen puheenjohtaja ja tietoturvayhtiö F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Hänen mielestään valtiolla on iso rooli digitalisaation edistämisessä, ja Sanna Marinin (sd) hallituksen toimet eivät Siilasmaata vakuuta.

"Hallitus asettaa isoja tavoitteita pitkälle tulevaisuuteen, mutta välittömät toimet eivät ole sellaisia, että ne uskottavasti veisivät kohti tavoitetta”, Siilasmaa sanoo.

Esimerkiksi hän ottaa tavoitteen nostaa Suomen tutkimus- ja tuotekehityspanostukset nykyisestä 2,7 prosentista 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

”Sitten kehysriihessä leikataan Suomen Akatemian rahoja ja laitetaan tismalleen sama määrä rahaa turpeeseen”, Siilasmaa sanoo.

Niin ikään esimerkki haaskatusta mahdollisuudesta on hallituksen tekemä suunnitelma siitä, kuinka EU:n elpymispaketista Suomeen tulevat 2,1 miljardin euron avustukset täällä käytetään.

EU-tasolla tavoitteena on, että viidennes elpymispaketin rahoista ohjattaisiin digitalisaation edistämiseen. Hallituksen tekemässä suunnitelmassa digitalisaatio-pääluokkaan on osoitettu 217 miljoonaa euroa eli noin kymmenen prosenttia. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan digipalveluiden kehittämiseen on ohjataan 100 miljoonaa euroa ja tutkimus- ja tuotekehitysrahoja digitalisaatioon 75 miljoonaa euroa. Yhteensä tämä tekee 392 miljoonaa euroa eli lähes 20 prosenttia paketista.

Siilasmaa kritisoi sitä, että yksi suurimmista suunnitelmassa nimetyistä digitalisaatiohankkeista on VR:n junien kulunvalvontajärjestelmän uudistaminen. Tähän hallitus ohjaa 85 miljoonaa euroa. Vastaavasti tulevaisuuden teknologioiden kuten 6g-verkkojen, tekoälyn ja kvanttilaskennan kehitykseen paketista ohjataan 25 miljoonaa euroa.

”Kyseessä on yksittäisten toimijan juokseva kulu, joka ei millään lailla synnytä kerrannaisvaikutuksia. VR:n pitäisi pystyä toimimaan kuin yritys ja hoitaa itse ylläpitoinvestointinsa”, Siilasmaa sanoo.

Siilasmaan mukaan VR:lle varatut rahat olisi voitu ohjata yliopistoille tai Tekesin kautta yritysten innovaatiotukiin, jolloin olisi synnytetty myös kerrannaisvaikutuksia laajemmin yhteiskuntaan.

Siilasmaan huoli on, että jos Suomi ei onnistu ottamaan täyttä hyötyä irti uudesta digitaalisesta teknologiasta, talouskasvu jää yhä pahemmin jälkeen muista Pohjoismaista.

”Meidän on pakko muuttaa asennoitumista teknologiaan”, hän sanoo.

Digiteknologian hyötyjen valjastaminen edellyttää, että esimerkiksi lainsäädännössä varmistetaan, etteivät muinoin kirjoitetut pykälät vahingossa estä uuden teknologian hyödyntämistä.

Yhtä lailla Siilasmaa kuitenkin vetoaa myös suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotta nämä investoisivat uuteen teknologiaan. Hän on mukana allekirjoittajana tänään julkaistavassa vetoomuksessa, jossa herätellään yrityksiä ymmärtämään digi-investointien merkitys ja vaaditaan radikaalisti suurempia t&k-panostuksia. Allekirjoittajiin lukeutuu myös Enston ja Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen.

”Tarvitsemme nyt voimakkaasti kasvavia pk-yrityksiä”, Siilasmaa sanoo.

”Suomi on jatkossa hyvin osaamisriippuvainen talous, ja meidän täytyy tunnustaa teknologian kasvava rooli myös sellaisilla toimialoilla, jotka eivät perinteisesti ole teknologia-alaa”, Siilasmaa sanoo.