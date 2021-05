Pääkaupunkiseudulla Fafa’silla on jo McDonald’sia enemmän ravintoloita. Nyt Fafa’s lopettaa punaisen lihan käytön.

Suomen pikaruokakulttuuri hiipii vaivihkaa kohti kasviksia. Tätä kuvaa esimerkiksi Fafa's-pikaruokaketjun myymälöiden määrän kasvu.

Pitaleipiin ja salaatteihin erikoistunut ravintolaketju on kasvanut pääkaupunkiseudulla kaikessa hiljaisuudessa pikaruokajätti McDonald'sia suuremmaksi. Fafa’silla on alueella jo 27 ravintolaa, kun McDonald’s jää 24 ravintolaan.

”En ollut ajatellutkaan, että yksiköissä voisimme olla isompi kuin McDonald’s. Keskivolyymimme ovat paljon pienemmät, mutta lukumääräisesti me olemme pääkaupunkiseudulla itse asiassa jo aika isoja”, sanoo Fafa'sin toimitusjohtaja Ville Myllyniemi.

Fafa'sin kasvu pääkaupunkiseudulla on kiinnostava signaali ruokakulttuurin suunnasta. Esimerkiksi ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä sanoi HS:n haastattelussa pari vuotta sitten, että uudet ruokatrendit rantautuvat Suomeen usein pääkaupunkiseudun kautta.

”Kasvisruokaan ja kasvipohjaisiin tuotteisiin on tällä hetkellä selvästi lisääntyvää kiinnostusta. On entistä enemmän kuluttajia, jotka haluavat kasvipohjaisia ruoka-annoksia tai käyttövalmiita tuotteita”, sanoo Mäkelä nyt.

Lue lisää: Helsinki syö ja juo täysin eri tavalla kuin muu Suomi, ja keskeltä pääkaupungin kuplaa löytyy äärimmäisten joukko

Hän korostaa, ettei ole tutkinut nimenomaisesti pikaruokakulttuuria vaan kommentoi aihepiirin yleisiä kehityskulkuja.

Mäkelä sanoo, että kasvipohjaisten tuotteiden kuluttajajoukko on huomattavasti laajempi kuin tutkimuksissa itsensä kasvissyöjiksi tai vegaaneiksi ilmoittavat ihmiset.

”Kaikki, jotka haluavat enemmän kasvituotteita, eivät automaattisesti ole lopettaneet lihansyöntiä kokonaan. On ihmisiä, jotka noudattavat vegaanista ruokavaliota tai kasvisruokavaliota, ja sitten on sekasyöjiä, jotka haluavat itselleen enemmän vaihtoehtoja. Ei ole ihme, että erilaisissa ruokaan liittyvissä palveluissa ja tuoteryhmissä on tilausta sille, että tulee enemmän kasvipohjaisia vaihtoehtoja.”

Myllyniemi kuvaa vuodesta 2011 toiminutta Fafa’sia vielä kohtuullisen pieneksi ja kasvavaksi yritykseksi.

Fafa’silla on tällä haavaa 43 ravintolaa Suomessa ja yksi Lontoossa. Esimerkiksi McDonald'silla on Suomessa 66 ravintolaa.

Lue lisää: McDonald’s tarjosi haaveita, synttärijuhlia ja euron juustoja, mutta nyt edes Ronald McDonaldia ei näy missään – mitä Mäkkärille oikein tapahtui?

Fafa's-ketjun liikevaihto oli vuoden 2020 maaliskuuhun päättyneellä tilikaudella noin 15,8 miljoonaa euroa.

Esimerkiksi Hesburger-ketjun Suomen ravintoloiden verollinen myynti oli viime vuonna 217 miljoonaa euroa. McDonald’s-ravintoloiden yhteenlaskettu verollinen myynti oli puolestaan vuonna 2019 noin 206 miljoonaa euroa.

Fafa’s-ketju aikoo luopua punaisesta lihasta.

” ”Käytännössä asiakkaat kertovat, että he eivät tule meille punaisen lihan takia.” –Ville Myllyniemi

Voisivatko kasvipohjaiset tuotteet siis aidosti nousta eläinperäisten annosten rinnalle myös lihaa rakastavien suomalaisten kansoittamissa pikaruokaravintoloissa?

Fafa’sin Myllyniemen mielestä voivat. Pitaleipiin ja salaatteihin erikoistunut ravintolaketju aikoo lopettaa punaisen lihan käytön kokonaan vuoden loppuun mennessä.

Myllyniemi kertoo, että punaisesta lihasta luopuminen on ollut pöydällä jo parin vuoden ajan, mutta nyt asia konkretisoitui käytäntöön.

Punaisen lihan menekki Fafa’sin ravintoloissa on laskenut kolmanneksen viime vuoden aikana. Vielä vuonna 2016 punaisen lihan osuus Fafa’sin liikevaihdosta oli yli 14 prosenttia, mutta tänä vuonna se on ollut enää noin kahdeksan. Myllyniemi uskoo osuuden pienenevän entisestään vuoden edetessä.

”Käytännössä asiakkaat kertovat, että he eivät tule meille punaisen lihan takia”, Myllyniemi toteaa.

Fafa’s on alusta asti profiloitunut kasvispainotteisena ravintolaketjuna. On siis perusteltua ajatella, että kasvisruokaa kaipaavat henkilöt ovat yhtiön asiakaskunnassa yliedustettuina.

Myllyniemi on kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että pikaruoan siirtyminen punaisesta lihasta kohti kasviproteiineja ja muita lihattomia raaka-aineita on laajempi trendi.

”Esimerkiksi Lontoossa kasvisruoka on ollut isompi trendi jo pidemmän aikaa. Se ei tarkoita, että ihmiset päättävät alkaa vegaaneiksi tai kasvissyöjiksi, mutta he ehkä päättävät kokeilla kasvisruokaa, koska se on hyväksi heille itselleen ja ympäristölle.”

Hän nostaa esiin, että nuorten aikuisten lisäksi myös viisikymppiset ovat alkaneet kiinnittää huomiota kasvisruokaan, koska se on terveellisempi vaihtoehto.

”Ihmiset kiinnittävät huomiota siihen mitä he syövät, koska se on hyväksi heille. Ja kyllä minun ikäisiäni kiinnostaa se maailma, jonka me jätämme lapsillemme. Onko se punainen liha enää ihan pakollinen juttu?”

Myllyniemi täsmentää vielä, että siirtyminen kohti kasvisruokaa ei tarkoita, että kaikesta muusta pitää luopua.

”Jos päättää, että kokeilee jotain muuta vaikka kerran tai kaksi viikossa.”

Pikaruokaketju Fafa’s on ohittanut myymälöiden määrällä mitattuna McDonald’sin. Esimerkiksi Helsingin keskustassa Sokoksen kulmalla oli vuonna 2018 McDonald’sin sijaan Fafa’s.

Mäkelän mielestä Fafa’sin päätös ei ole lainkaan yllättävä. Hänen mielestään on mielenkiintoista, että suomalaisen ruokakulttuurin muutos näyttäytyy erityisen hyvin tuotteissa, joille on jo suomalaisessa ruokakulttuurissa valmis käyttötarkoitus. Näitä ovat esimerkiksi kasvipohjaiset tuotteet, joita käytetään ruoassa jauhelihan tavoin, sekä erilaiset maidon kaltaiset tuotteet.

”Aiemmin tehtiin pullaa maitoon, nyt voidaan tehdä pullaa esimerkiksi kauramaitoon”, Mäkelä toteaa.

Juuri kauramaito on Mäkelän mukaan hyvä esimerkki siitä, että myös lihan korvaavat kasvituotteet voisivat vakiinnuttaa asemansa ruokakulttuurissa.

”Erikoiskahvia ostaessa on ihan rutiinia, että kysytään millaista maitoa sinne kuppiin laitetaan. Mielestäni se kertoo ainakin jonkinlaisesta vakiintumisesta.”

Myllyniemen mukaan keskeistä on, että lihan korvikkeiden laatu on parantunut. Tai kuten hän asian ilmaisee, kasvituotteet ”eivät enää ole pelkkiä ituja tai tofua”.

”Ne ovat hiljalleen kehittyneet, mutta ei niissä varmaan hirveästi ole ollut tuotekehitystä, kun kysyntääkään ei ole ollut. Nyt huomaa, että kysyntä maailmalla nousee, koska tuotteiden laatu on aivan eri luokkaa kuin ensimmäisen sukupolven soijatuotteissa.”

Myllyniemi tosin tuntuu hieman vierastavan lihan korvikkeista puhumista.

”Se on maittavaa ruokaa, joka on vain tehty kasviproteiinista. Asiakastutkimuksiemme mukaan suurin syy tulla meille on ruoan maku”, hän sanoo.

Toisaalta hän toteaa, että mitä lähemmäs kasviproteiinit tulevat lihatuotteita, eivät ihmiset enää kiinnitä asiaan huomiota. Fafa’s toi juuri markkinoille uuden kasviproteiinituotteen, jota ketju markkinoi sen kanaa muistuttavalla maulla.

”Sitten se on ehkä arvo- ja terveysvalinta. Se maistuu samalta, joten miksi en ottaisi sitä? Se tekee minulle hyvää, ja se tekee maapallolle hyvää”, Myllyniemi pohtii.

Mäkelä toteaa, että laatu on olennainen osa tuotteiden juurtumista arkeen sillä tavalla, että kyse ei ole välttämättä enää periaatteellisesta valinnasta.

”Elintarvikkeita koskevissa kuluttajatutkimuksissa on usein neljä–viisi tekijää, jotka toistuvat keskeisinä ruoan valinnassa. Niitä ovat terveellisyys, hinta, alkuperä ja maku. Ruokavaliosta riippumatta ihmiset haluavat tuotteita, jotka ovat myös hyvänmakuisia”, Mäkelä sanoo.

”Totta kai ihmiset voivat myös tehdä valintoja periaatteellisista syistä, eikä sitä pidä unohtaa.”

Ruokakulttuuria tutkiva Johanna Mäkelä ei ylläty Fafa’sin päätöksestä luopua punaisen lihan myynnistä.

Fafa’s on kasvanut viime vuosina tasaisesti. Uusia ravintoloita on vuoden 2016 jälkeen avattu kymmenkunta vuodessa, lukuun ottamatta koronapandemian hidastamaa viime vuotta. Samanlainen tahti on Myllyniemen mukaan tavoitteena jatkossakin.

”Menemme kuitenkin hyvä liikepaikka edellä. Kymmenen avausta on enemmänkin keskiarvotavoite.”

Yksi laajenemisen keinoista on pikaruoka-alalta tuttu franchising-malli, jossa paikallinen yrittäjä maksaa ketjulle sen tuotemerkin ja reseptien käytöstä.

Hieman tyypillisestä asetelmasta poiketen esimerkiksi alan jättiläinen S-ryhmä on Fafa’sin franchising-yrittäjä, jolla on tällä hetkellä Suomessa 11 Fafa’s-ravintolaa.

Myllyniemen mukaan ravintoloiden määrän kasvu pääkaupunkiseudulla saattaa olla jo saavutettu. Hänen mukaansa se kertoo ketjun mahdollisuuksista myös muualla Suomessa.

”Jyväskylässä meillä on kaksi ravintolaa. Ja miten hyvin myynnit ovat menneet, niin näyttää, että Jyväskylään tulee varmasti vielä kolmas ravintola.”

Fafa’s kertoo itse olevansa niin sanottu ”fast casual” -ketju. Se tarkoittaa Myllyniemen mukaan hieman laadukkaampaa ruokaa ja hieman korkeampaa hintapistettä. Näkeekö ketju itsensä siis kansainvälisten pikaruokajättien kilpailijana?

”Olemme itsekin miettineet, keneen meitä pitäisi verrata. Olemme kysyneet sitä myös asiakkailta, eivätkä he oikein osaa sitä määritellä. Tämä kertoo, että olemme brändinä löytäneet jonkin uniikin paikan”, Myllyniemi sanoo.