Matkanjärjestäjät ovat peruneet ulkomaiden pakettimatkoja koronarajoitusten takia. Matkailualan liitto toivoo enemmän suunnitelmallisuutta päätöksiin, vaikka koronapassin myötä matkailun tulevaisuus näyttää hieman kirkkaammalta.

Matkustusala on yhä pinteessä, mutta tilanne paranee hiljalleen. Alalla toivotaan, että matkailun käynnistämiseen olisi selkeät pelisäännöt.

Matkanjärjestäjät ovat peruneet kaikki ulkomaanmatkat koronatilanteen takia: Aurinkomatkat ja Tjäreborg kesäkuun loppuun asti ja Tui 23. kesäkuuta asti.

Myöhemmin kesällä TUI:lla voi vielä päästä Kreikan eri saarille, Turkkiin ja Kroatiaan. Tjäreborgilla kohteina ovat Kreikan eri saaret sekä Mallorca ja Kypros.

"On mahdollista, että joudumme perumaan lisääkin. Seurataan tilannetta jatkuvasti ja tehdään päätöksiä sen mukaan”, kommentoi Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen.

”Jos matka peruuntuu, niin monet valitsevat siirtää matkaa eteenpäin sen sijaan, että peruisivat matkan kokonaan ja ottaisivat rahat takaisin”, kertoo Tui Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

Matkustusrajoitukset ovat jatkuneet jo 14 kuukauden ajan. Viime kesänä oli muutamien viikkojen jakso, jolloin Tui ja Tjäreborg järjestivät matkoja Kreikan saarille.

Torstaina Euroopan parlamentti ja EU-jäsenmaita edustava neuvosto pääsivät sopimukseen koronapassista, jolla matkailua voidaan helpottaa tulevana kesänä Euroopassa.

Tuin Aaltonen ja Tjäreborgin Virtanen ovat ilahtuneita uutisesta.

”Tämä on hyvä merkki siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Mitä käytännössä tulee tapahtumaan ja milloin, jää vielä nähtäväksi”, sanoo Virtanen.

EU-parlamentti selvensi koronapassin olevan koko EU:n yhteinen digitaalinen tai paperinen terveyspassi, jolla kansalainen voi osoittaa, että ”sen haltija on rokotettu koronavirusta vastaan, hänellä on tuore negatiivinen testitulos tai hän on parantunut taudista”.

”On hyvä, että on olemassa yhteinen digitaalinen järjestelmä. Tarvitsemme myös yhteisiä pelisääntöjä, jotta jäsenvaltioille tulee vähän painetta tehdä ratkaisuja, vaikka lopulta maat päättävät terveysturvallisuudestaan itse”, kommentoi Suomen matkailualan liiton (Smal) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Matkailuala on ollut epätoivoinen koronapandemian aikana. Mäki-Fräntin toivoisi, että asiasta alettaisiin puhua ryhdikkäästi ja politiikassa linjattaisiin selkeästi, millä ehdoilla matkustusta voitaisiin aloittaa koronapandemian laantuessa.

”Kun suositus matkustuksen välttämisestä tuli, puhuttiin siitä, että kun rokote tulee, niin sitten voidaan tehdä uusia linjauksia. Rokoteprosentti on jo hyvä, etenkin riskiryhmissä ja ikäihmisissä. Nyt olisi aika alkaa tehdä päätöksiä”, sanoo Mäki-Fränti.

Kaikki haastateltavat painottavat matkustamisen aloittamisessa terveysturvallisuuden tärkeyttä. Suurimpaan osaan maista vaaditaan joko negatiivista koronatodistusta, todistusta jo sairastetusta koronaviruksesta tai yhtä tai molempia rokotteita.

”Kukaan ei halua riskeerata henkiä. Haluamme järjestää matkoja mahdollisimman turvallisesti. Toivoisimme vain jonkinlaista suunnitelmaa jatkoa varten. Samoista asioista on keskusteltu jo vuosi ja päätökset ovat olleet hyvin ympäripyöreitä”, kommentoi Virtanen.

Vaikka perumisia on tullut niin matkanjärjestäjien kuin asiakkaiden puolelta, matkailuala on lähtemässä vähitellen käyntiin vuoden tauon jälkeen.

Tjäreborgin matkapaketteja on ollut myynnissä kesäksi noin 30 prosenttia normaalista määrästä.

”Olemme myyneet huomattavasti vähemmän matkapaketteja kuin tavallisesti, ja toteutuvien matkojen määrä pienenee koko ajan, kun lähdön lähestyessä niitä joudutaan perumaan”, kertoo Virtanen.

Smalin toimitusjohtaja Mäki-Fränti kertoi tilastojen kertovan, että matkoja on tarjolla noin puolet normaalista, kun verrataan tulevan kymmenen kuukauden varattuja matkoja kahden vuoden takaiseen.

”Syksyä ja talvea kohden varausten määrät kasvavat. Ihmiset ovat luottavaisia, että tilanne paranee”, sanoo Mäki-Fränti.